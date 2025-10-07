Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, junto a José María Llanos, síndic de Vox.

Vox admite que negocia ya unos nuevos presupuestos con el PP de Mazón para el año próximo

Los voxistas insisten en que su preferencia es que estas cuentas se ejecuten al 100% pero que su obligación es defender una propuesta ante el Consell

Burguera

Martes, 7 de octubre 2025, 11:26

Comenta

En las últimas dos semanas se han iniciado las negociaciones entre el PP y Vox para presentar un nuevo presupuesto. Las leyes señalan que las ... cuentas, para presentarse en tiempo y forma, deberán llevarse ante Les Corts antes del 1 de noviembre para aprobarse en el parlamento antes del 1 de enero.

