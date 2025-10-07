Vox admite que negocia ya unos nuevos presupuestos con el PP de Mazón para el año próximo
Los voxistas insisten en que su preferencia es que estas cuentas se ejecuten al 100% pero que su obligación es defender una propuesta ante el Consell
Burguera
Martes, 7 de octubre 2025, 11:26
En las últimas dos semanas se han iniciado las negociaciones entre el PP y Vox para presentar un nuevo presupuesto. Las leyes señalan que las ... cuentas, para presentarse en tiempo y forma, deberán llevarse ante Les Corts antes del 1 de noviembre para aprobarse en el parlamento antes del 1 de enero.
«Mantenemos conversaciones sobre los presupuestos, hay negociaciones, pero no se han presentado los presupuestos», ha explicado el síndic de Vox, José María Llanos, quien hace dos semanas señaló que todavía no se había hablado entre los partidos que ya pactaron el presupuesto que se aprobó el pasado mes de mayo.
Llanos ha asegurado que «ahora ya estamos hablando también sobre presupuestos. Si se presentarán o no, ya no depende de Vox. Nosotros siempre hemos dicho, y mantenemos, que unos presupuestos cerrados a 31 de mayo se tienen que ejecutar, pero la competencia no es nuestra, sino del Consell, y si presenta unos nuevos presupuestos, tenemos que negociar».
«No podemos hacer más. La voluntad de Vox es que se ejecuten al 100%, y si se presentan unos nuevos y hay una parte no está ejecutada, pues tendrá que formar parte de esos presupuestos nuevos», ha indicado Llanos.
