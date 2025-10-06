El Consell insiste en que la quita de la deuda llegue después de cambiar la financiación y ve «absurdo» no hacerlo así

El Gobierno valenciano ya ha remitido al ministerio de Hacienda las alegaciones al «anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las ... Comunidades Autónomas de régimen común», el mecanismo que prevé una quita de la deuda de las CCAA que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ascendería a 11.210 millones de euros. El texto explicita una vez más la justificación dada por el Consell para rechazar la propuesta pactada por el PSOE con ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. E insiste en la necesidad de abordar primero la reforma del sistema de financiación autonómica, como causa principal de la infrafinanciación que arrastran algunas CCAA, incluida la valenciana.

El documento llega a proclamar «lo absurdo que resulta no abordar primero el cambio del Modelo de Financiación como causa principal del endeudamiento excesivo de algunas Comunidades», dado que si el objetivo es propiciar que las CCAA puedan volver a salir a los mercados a financiarse, «el esfuerzo debería concentrase en aquellas Comunidades que objetivamente tienen un problema potencial de accesibilidad a los mercados».

En cambio, señala, la propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero opta por unos criterios para la quita de deuda cuyo importe total es la deuda generada por la Gran Recesión –el periodo coimprendido entre 2008 y 2012-, que afectó a todo el subsector, en lugar de sobre la deuda generada por infrafinanciación. De modo que «algunas de las Comunidades que no pueden acceder al mercado seguirían sin poder acceder, mientras que otras comunidades para las que se propone una quita ya acceden al mercado o podrían acceder sin dificultad alguna».

La propuesta de la Generalitat -remitida al ministerio de Hacienda la semana pasada- defiende, por contra, que una vez definido el volumen de la quita global para el conjunto de Comunidades Autónomas de Régimen Común, «cualquier mecanismo de absorción parcial de la deuda que se planteara debería tener un principal tramo de reparto en función del grado de infrafinanciación homogénea en relación a la media por población ajustada en el periodo 2010-2022 y la asignación de la parte restante debería realizarse estrictamente por población ajustada. Este enfoque aparece en una publicación de FEDEA de febrero de 2025 elaborada por Ángel de la Fuente», remacha.

Las alegaciones valencianas instan a plantear una propuesta que comprenda una revisión profunda del sistema de financiación autonómica, acompañada de un Fondo Transitorio de Nivelación, una adaptación del marco fiscal nacional al contexto europeo y un diseño de reestructuración o absorción de la deuda basado en criterios técnicos objetivos y condicionalidad equilibrada.

Mantenimiento del FLA

Además, la conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino defiende el mantenimiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Eso sí, sin blindar el coste de los préstamos del Mecanismo a tipos de mercado o similares. «Este tipo de mecanismos deben tener la flexibilidad de otorgar préstamos a muy largo plazo y con la posibilidad de que se fijen a tipos de interés cero o cercanos a cero, para permitir la reconducción de las finanzas públicas junto al paquete de medidas de condicionalidad que se le exijan a tal efecto», se señala.