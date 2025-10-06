Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La consellera de Hacienda, Ruth Merino. LP

El Consell insiste en que la quita de la deuda llegue después de cambiar la financiación y ve «absurdo» no hacerlo así

Las alegaciones a la propuesta del Gobierno defienden que la condonación tenga primero en cuenta la infrafinanciación relativa de las CCAA, y después que se haga un reparto por población ajustada

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:41

El Gobierno valenciano ya ha remitido al ministerio de Hacienda las alegaciones al «anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las ... Comunidades Autónomas de régimen común», el mecanismo que prevé una quita de la deuda de las CCAA que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ascendería a 11.210 millones de euros. El texto explicita una vez más la justificación dada por el Consell para rechazar la propuesta pactada por el PSOE con ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. E insiste en la necesidad de abordar primero la reforma del sistema de financiación autonómica, como causa principal de la infrafinanciación que arrastran algunas CCAA, incluida la valenciana.

