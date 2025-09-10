Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. EP

La ultra Orriols desembarca en la Diada y enturbia el clima en el independentismo

Junqueras no asistirá a la manifestación secesionista del 11-S

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:35

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, diputada autonómica y alcaldesa de Ripoll (Girona), ha confirmado que asistirá a la manifestación independentista que la ANC ... y Òmnium Cultural han organizado para este jueves con motivo de la Diada de Cataluña. La dirigente nacionalista, que encabeza un partido de extrema derecha e islamófobo, participará por primera vez en la protesta secesionista del 11-S desde su irrupción en la política catalana como alcaldesa y como parlamentaria. Aliança Catalana es una formación en ascenso y Orriols busca protagonismo en el acto más relevante del año para el movimiento nacionalista catalán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  3. 3 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  7. 7 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  8. 8

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ultra Orriols desembarca en la Diada y enturbia el clima en el independentismo

La ultra Orriols desembarca en la Diada y enturbia el clima en el independentismo