La UCO amplía la investigación en la empresa vinculada al exsuegro de Benavent Marcos Benavent, en el exterior de la Ciudad de la Justicia. La Guardia Civil investiga el pago de 145.000 euros y pide al juez conocer las altas y bajas de la Seguridad Social

La Guardia Civil continúa con sus pesquisas alrededor de la mercantil Técnicas Legales Administrativas, una sociedad bajo la órbita de Mariano López, amigo de Alfonso Rus y suegro de Marcos Benavent. Estas averiguaciones policiales se producen en una pieza derivada del caso Imelsa, en la que se investiga el supuesto amaño del call center de la Diputación, un servicio de atención telefónica de dos millones de euros.

La empresa que obtuvo la adjudicación fue Servimun. Los agentes detectaron que desde esta firma se realizaron transferencia a Técnicas Legales. En concreto, 145.000 euros en dos años sin que exista un soporte documental de esos pagos. Es decir, se ignora qué servicio prestó la otra empresa. Los investigadores consideran que, en realidad, se trata del pago de comisiones. Se da la circunstancia, además, de que Técnicas Legales está controlada por la hermana de la mujer del suegro de Benavent. Y otro indicio que invita a la sospecha: se crea el mismo año que Servimun.

Ahora, los agentes de la UCO han solicitado al juez -y este lo ha autorizado– conocer los datos de altas y bajas que maneja la Seguridad Social respecto de esta mercantil. El objetivo es determinar si contaban con empleados, cuántos y durante qué periodo. Una de las sospechas es que no tuvieran trabajadores con los que supuestamente realizar los trabajos. Además, los expertos ya revisan los extractos bancarios de la firma.

El centro de atención telefónica, adjudicado por más de dos millones de euros, no cumplió eficazmente su tarea. Al parecer, miles de llamadas dejaron de atenderse. Además, existe un informe de la consultoría PwC en el que detalla que la mercantil Servimun no estaba utilizando sus recursos y que, además, no formaba a los trabajadores. Algunos incluso fueron contratados antes de que la empresa resultara seleccionada para prestar el servicio. Un informe de la UCO recuerda las labores de intermediación que en su día ejerció el exsuegro de Benavent para lograr que fuera Servimun la beneficiada con este contrato de Imelsa. Él, en cambio, siempre lo ha negado.