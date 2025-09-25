Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Integrantes del tribunal juzgador: Carmen Lamela, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Susana Polo, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. CGPJ

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

La ponente de la sentencia será Susana Polo, quien junto a su colega Ana Ferrer conforman la minoría del bloque progresista en un órgano de siete magistrados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:44

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves la composición del tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un ... delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones populares le piden hasta seis años de prisión. El órgano estará compuesto por siete magistrados, lo presidirá el máximo responsable de la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recientemente designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la ponente de la sentencia será la magistrada Susana Polo.

