Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un toque entre un coche y un camión provoca un atasco kilométrico en la Pista de Silla durante dos horas
Santos Cerdán Europa Press

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

Antonio Muñoz, hermano de 'La Paqui', fue el único trabajador de Servinabar en la obra del puente del V Centenario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:04

Comenta

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar, la empresa que estaba en el epicentro de la trama corrupta, recién salido de ... la cárcel tras cumplir parcialmente una condena por violencia de género. Muñoz, que pasó a integrar la plantilla de Servinabar en septiembre de 2019, consiguió en ese momento precisamente el tercer grado (semilibertad), un estatus penitenciario al que es mucho más fácil acceder con un trabajo en el exterior de la prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género