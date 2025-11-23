Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santos Cerdán en un acto con Sánchez en Navarra en 2015. Efe

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

La UCO desmonta el atrezo de austeridad y honradez del ex número tres del PSOE y destapa su perfeccionado sistema de corrupción para enriquecerse

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Súper Santos Cerdán». El 23 de noviembre de 2023, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó a los altares del PSOE a su entonces secretario ... de Organización identificándolo como ejemplo para toda la militancia: «Con socialistas así es como se explica la historia de la fortaleza» del partido, clamó quien fuera líder del mismo, entre salvas de aplausos. Las loas desmedidas coincidían con el que fue el momento álgido de la carrera política de Cerdán: acababa de cerrar el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida