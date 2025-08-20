Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent

«La miseria depara al hombre extraños compañeros de cama», escribió Shakespeare en 'La tempestad'. La frase luego fue adaptada, dicen que por Churchill (o ... por Dudley), a la política. En Ontinyent, también genera insospechadas compañías de palco.

Esta semana se celebra en la capital de La Vall d'Albaida la Entrada de Moros y Cristianos. Altos cargos públicos nacionales, autonómicos, provinciales y locales se dejarán ver por Ontinyent. Será la primera edición desde que el evento ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. No era el momento de que Rebeca Torró se lo perdiera. Vecina de la localidad, lleva años asistiendo en primera fila del palco de autoridades a los desfiles. A pesar de todo. A pesar, principalmente, de su íntima e intensa enemistad política con el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez. Y este año también estará en primera fila, aunque ha dejado de ser un alto cargo público.

Si Rodríguez tenía la esperanza de no coincidir ya con quien fuera su mano derecha en el municipio hasta que el caso Alquería separó sus caminos, mejor que abandone ese anhelo.

A Rodríguez lo expulsaron del PSPV por Alquería (luego fue declarado inocente), mientras Torró hizo carrera en el partido, de tal modo que ahora ocupa la Secretaria de Organización. Sin embargo, su buena ubicación en la jerarquía del PSOE no le garantizaba eso mismo, una buena ubicación en el palco festivo de su localidad natal este año. Es una dirigente orgánica nacional, pero no un alto cargo público, algo que sí hizo valer durante años, a pesar de su choque con Rodríguez. El alcalde, líder de Ens Uneix y coordinador autonómico de Unió Municipalista no ha tenido empacho en asegurar que el pacto con el PSPV en la Diputación de Valencia se rompió cuando Puig situó a Torró de síndica en Les Corts. Y tampoco se cohibió Rodríguez a la hora de afirmar las nulas posibilidades de un entendimiento futuro con el PSOE ahora que ella es la número 3 a nivel nacional. Y a pesar de ello, o quizá por ello, Torró se aferra a tener visibilidad en las fiestas de la localidad.

Fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent subrayan que es «un honor» para el Consistorio que la ministra Diana Morant acuda a las fiestas. El Consistorio hace hincapié en ello. Sin embargo, la también secretaria general del PSPV no irá sola al palco. El grupo municipal socialista en Ontinyent ya avisó al servicio protocolario que Morant iría acompañada. No es la primera autoridad pública ni la última que lo hace. Cuando Morera presidía de Les Corts, acudía junto a algún familiar a los puestos de honor del palco. Morant lo hará con Torró. A través del Ministerio se ha confirmado también la presencia de la titular de Ciencia y Universidades, si bien no han precisado la compañía. Durante años, Torró acudió al emplazamiento destinado a las principales autoridades durante las fiestas de Ontinyent en calidad de secretaria autonómica, pero en representación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El año pasado repitió, ya no como alto cargo de la Generalitat, sino del Gobierno, como secretaria de Estado. Este año lo hará como acompañante de Morant. Allí se verá las caras con Rodríguez, además de con la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, o con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Extraños compañeros de palco en una fiesta de primer nivel con enconos de máxima categoría.