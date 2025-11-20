Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas. EP

El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

Asegura que se recaudaron 128.000 euros que fueron íntegramente destinados a cubrir los gastos de la campaña por la que el presidente del Gobierno recuperó la jefatura del PSOE

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado desvió este jueves su foco de atención principal para centrarse en la financiación de la campaña de Pedro Sánchez ... para las primarias socialistas de 2017, en las que el ahora presidente del Gobierno recuperó la Secretaría General del PSOE en detrimento de Susana Díaz. El PP mantiene sospechas sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos, una acusación que, mantienen los populares, surgió de las propias filas socialistas durante aquella batalla interna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017