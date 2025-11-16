El Senado bucea en la financiación de la primarias que devolvieron a Sánchez a Ferraz

La financiación de la campaña de las primarias a la Secretaría General del PSOE que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz en 2017 llega al ... Senado. El PP ha llamado para este jueves a declarar ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' a Pedro Luis Egea, extesorero de Bancal de Rosas, la sociedad sin ánimo de lucro creada para la gestión del 'crowdfunding' que sufragó la candidatura del ahora presidente del Gobierno. Cuatro días después comparecerá Francisco Martín, expresidente del fondo y actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Con Bancal de Rosas, Sánchez y su equipo pusieron en marcha un sistema para financiar la campaña a través de aportaciones particulares, lo que, según sus impulsores, permitió no depender de grandes donantes o «camarillas de poder mediático o económico».

Las cuentas de Bancal de Rosas varían según a quién se pregunta. Según el delegado Francisco Martín, un reconocido 'sanchista', se recaudó en torno a 130.000 euros que se destinaron íntegramente a la candidatura. Esta cantidad, no obstante, no coincide con los 240.000 euros que apunta el propio Sánchez en su libro 'Manual de resistencia'.

El PP, que goza de mayoría absoluta en el Senado, exige conocer la cifra exacta de dinero que manejó el líder socialista en su campaña para retomar las riendas del partido. Los populares argumentan que las sospechas ya surgieron en el propio seno del PSOE en 2017, cuando llegaron a lanzarse acusaciones internas sobre una posible financiación ilegal. «Sabemos que Pedro Sánchez asaltó al PSOE robando unas primarias. Por mucho que mienta, la verdad le acabará encontrando», afirmó el pasado jueves Alicia García, portavoz de los conservadores en la Cámara alta. El PP también apunta a la posible aportación al 'crowdfunding' del suegro de Sánchez, propietario de saunas de relax aunque el presidente señaló durante su comparecencia en el Senado no recordar si el padre de su esposa participó como donante.