La televisión valenciana contrata por nueve mil euros al hermano de Puig La empresa Comunicacions dels Ports opta también a un lote de 24.000 euros para suministrar imágenes del interior de Castellón HÉCTOR ESTEBAN Sábado, 23 marzo 2019, 00:40

valencia. À Punt desea vertebrar la Comunitat y para ello necesita imágenes hasta del último rincón del territorio. Al menos, así lo detalla el pliego de condiciones abierto para la contratación del servicio de recursos audiovisuales. El presupuesto base de licitación es de 323.000 euros -impuestos no incluidos- y el valor estimado del contrato es de 646.000 euros, correspondiente a dos anualidades. Donde actualmente no llega À Punt deben estar las productoras contratadas. Mientras el contrato se resuelve, las necesidades se van cubriendo a través del denominado contrato menor, que no necesita ningún proceso de selección y que se adjudica directamente si no supera los 15.000 euros, según la última ley de Contratos del Sector Público. Una de las empresas afortunadas es Comunicacions dels Ports, que ingresará 9.000 euros por nutrir de imágenes a la televisión pública valenciana. El consejero delegado de esta firma es Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. À Punt ha contratado a otras empresas para que presten el mismo servicio en distintas comarcas.

Otras empresas como Canal Maestrat, Comarques Centrals, Miraelpardalet, Jesús Adell, Máxima Definición, Abel Sánchez, Territorio Zero, Vicent Soler y Robert Sans también han sido contratadas para prestar el mismo servicio que Comunicacions dels Ports hasta que se resuelva el concurso.

La empresa del hermano de Puig también se ha presentado a dos de los lotes en los que se ha dividido el contrato de 323.000 euros. En el primero de ellos -Els Ports, l'Alt Maestrat y Baix Maestrat-, con un importe por anualidad de 24.200 euros (IVA incluido) ha obtenido la máxima puntuación posible y se ha impuesto a las otras cinco empresas que se han presentado al concurso. En el pliego figura una observación que no está resuelta por la que se advierte de que la oferta realizada por Comunicacions dels Ports es muy inferior a la baja media del resto de licitadoras. En el segundo lote, la empresa del hermano de Puig ha obtenido una de las peores puntuaciones.