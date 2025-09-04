Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Luis Ábalos y Koldo García camino del Congreso de los Diputados Efe

El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El juez también exige al partido que detalle las donaciones que Santos hizo para que la UCO pueda acabar los informes patrimoniales de los dos exdirigentes socialistas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:27

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información económica al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de ... Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros pendientes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

