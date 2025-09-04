Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere a los 91 años el diseñador de moda italiano Giorgio Armani
María Jesús Montero y Pilar Bernabé este jueves en un acto del PSOE sobre mujeres en Alcorcón EFE

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

Los socialistas, que no cuentan con el apoyo de sus socios para sacar adelante la iniciativa, presionan al PP: «Que tenga el valor de decir que está a favor de los puteros»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:17

No es casual que el PSOE haya decidido que su primer acto público en el inicio del nuevo curso político estuviera dedicado a las mujeres. ... El partido aún acusa el golpe causado a su imagen por las conversaciones entre el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente 'Koldo García', incorporadas a la instrucción de de la 'operación Delorme' conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García ( «Tienes a la Ariadna, que está perfecta», ofrecía uno. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», respondía el otro. «Pues las dos, y a tomar por culo») y las acusaciones de «comportamiento inadecuado» al ya exresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado secretario de Organización adjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  5. 5 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del &#039;caso Koldo&#039;