El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

No es casual que el PSOE haya decidido que su primer acto público en el inicio del nuevo curso político estuviera dedicado a las mujeres. ... El partido aún acusa el golpe causado a su imagen por las conversaciones entre el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente 'Koldo García', incorporadas a la instrucción de de la 'operación Delorme' conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García ( «Tienes a la Ariadna, que está perfecta», ofrecía uno. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», respondía el otro. «Pues las dos, y a tomar por culo») y las acusaciones de «comportamiento inadecuado» al ya exresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado secretario de Organización adjunto.

Como reacción a esos episodios que minan la credibilidad del discurso feminista del partido y hacen temer a sus dirigentes por la pérdida de un electorado muy valioso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el pasado junio que el Consejo de Ministros aprobaría este mes de septiembre el anteproyecto de ley para abolir la prostitución; algo que los socialistas ya intentaron en la pasada legislatura y hace poco más de un año sin éxito por la oposición de sus socios de Gobierno. Este jueves, en el arranque de las jornadas organizadas en Alcorcón bajo el título 'Adelante con feminismo', quedo claro que la apuesta sigue en pie.

«No hay ninguna duda en relación con esto. ¿O es que acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija, ejercieran?», proclamó en la apertura del evento la vicesecretaria general del PSOE y número dos del Gobierno, María Jesús Montero, pese a reconocer «la resistencia de algunos grupos políticos». Esos grupos no son cualesquiera. En mayo de 2024, fue Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, uno de quienes con más rotundidad rechazaron tramitar una iniciativa socialista que perseguía ese objetivo. La principal crítica que entonces tuvo que oír el PSOE, también de formaciones como ERC, Junts o PNV, fue que solo se buscara el castigo a proxenetas y se obviara la necesidad de encontrar una salida real a las mujeres que ejercen la prostitución.

El PP, que no está por la labor de ahorrar a los socialistas ni un varapalo parlamentario, votó en esta ocasión también en contra con argumentos semejantes, a pesar de que en 2022 había votado a favor de una propuesta semejante. Por eso ahora, es hacia el partido de Alberto Núñez Feijóo, hacia el que el PSOE pretende dirigir sus presiones. «Si tienen tanta valentía y tanta fortaleza que exhiben cuando llaman pirómanas a nuestras compañeras que llevan semanas sin dormir, con ese moreno perfecto al salir de los toros, que tengan también el valor de decir que están a favor de los puteros», retó la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, con una alusión a las críticas vertidas este verano por el vicesecretario popular Elías Bendodo contra la responsable de Protección Civil, Virginia Barcones, en la gestión de los incendios.