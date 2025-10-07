Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  4. 4 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  9. 9

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  10. 10 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido