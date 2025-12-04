Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS»
Sánchez estrecha la mano en Moncloa a Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos. EFE

Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

La coalición de Yolanda Díaz ha sido excluida del encuentro entre ambos Gobiernos por su posición sobre el Sáhara Occidental

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:08

Comenta

España y Marruecos celebran este jueves en Madrid su reunión semestral de Alto Nivel en la que ambos Gobiernos repasan el estado de sus relaciones. ... La cita se presenta descafeinada y no está previsto ninguna comparecencia ante los medios de comunicación más allá de la foto de la bienvenida que Sánchez ha brindado en Moncloa a su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  4. 4 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  8. 8

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  9. 9

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos