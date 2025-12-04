Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

España y Marruecos celebran este jueves en Madrid su reunión semestral de Alto Nivel en la que ambos Gobiernos repasan el estado de sus relaciones. ... La cita se presenta descafeinada y no está previsto ninguna comparecencia ante los medios de comunicación más allá de la foto de la bienvenida que Sánchez ha brindado en Moncloa a su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch.

Una vez más quedan fueran del encuentro los ministros de Sumar. La coalición de Yolanda Díaz está excluida de las conversaciones por su negativa a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental y rechazar la solución autonomista que en un giro de de 180 grados respecto a la histórica posición española sí aceptó Sánchez en 2022. La decisión del presidente del Gobierno fue un paso para normalizar las relaciones con el país vecino desde donde no obstante aun se mantiene la reclamación sobre Ceuta y Melilla.

Una vez aparcadas las desavenencias históricas en torno a la excolonia española, los encuentros entre los ejecutivos de Madrid y Rabat se han centrado principalmente en el aspecto económico. Según los datos ofrecidos por el Gobierno, España es el primer socio comercial de Marruecos desde 2012, con un récord histórico en 2024 de intercambios que superan los 22.600 millones de euros. En total se firmarán una decena de acuerdos en materias que abarcan la transición digital, la prevención de desastres naturales, la agricultura y la lucha contra los extremismos.