Ernest Urtasun y Lara Hernández. EFE

Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

El diputado de IU Enrique Santiago ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Las diferencias entre PSOE y Sumar por el plan de autonomía del Sáhara Occidental vuelven al Congreso. El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha ... registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que la excolonia española sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

