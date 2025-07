Díaz reprocha al PSOE la falta de respuesta a la corrupción: «Ver entrar a su exnúmero tres en la cárcel es una vergüenza»

Sumar y PSOE se verán las caras este miércoles en una reunión a puerta cerrada en el Congreso. La entrada en prisión de Santos Cerdán ... ha precipitado una de las demandas que Yolanda Díaz exigió a Pedro Sánchez hace dos semanas, cuando un informe de la UCO hizo estallar la relación entre ambos socios del Gobierno al vincular al todavía entonces número tres de los socialistas con la 'trama Koldo'. El objetivo, señalan desde la formación a la que pertenece la vicepresidenta segunda, es la superviviencia de la coalición cuando esta se encuentra en su momento más crítico.

«Esto ya no va de un comité federal del PSOE el sábado, es un problema de país», ha lamentado Díaz, durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto al director general de la OIT, el togolés Gilbert Houngbo, durante su participación en la cumbre que la ONU celebra en Sevilla. La líder gallega, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la posibilidad de abandonar el Ejecutivo, lamenta la falta de respuestas de su socio de Gobierno y cree que ha llegado la hora de «actuar» y de ser «contundentes» «No hay que mirar para otro lado, hay que abordar este problema. Ver entrar ayer en la cárcel al ex numero dos del PSOE es una verguenza», zanjó.

Los magentas, que consideran «insuficiente» la respuesta dada por el presidente a los casos que atenazan a su partido, confían en obtener del encuentro, que se enmarca en la comisión de seguimiento del pacto de coalición, compromisos firmes como la creación de una agencia anticorrupción y dar «un giro de 180 grados» a la legislatura, reactivando la agenda social que Sumar considera «bloqueada» en la Cámara baja por el PSOE. Entre estas medidas, las políticas de vivienda, medidas de fiscalidad o de cuidados y maternidad y paternidad.

En principio, las delegaciones de ambas formaciones estarán encabezadas por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aunque ninguna de ambas formaciones ha dado más detalles de los asistentes a la cita.

Encuentro en Sevilla

Precisamente Díaz y Sánchez se han visto estos días en la cumbre para la Financiación y el Desarrollo que se celebra en Sevilla hasta el jueves. Este martes, ambos compartieron la cena que el presidente ofreció a los más de 60 jefes de Estado y de Gobierno congregados en la cita. No está previsto que ambos participen en la reunión que socialistas y magentas mantendrán en el Congreso por la nutrida agenda que amos mantienen esta semana en la capital hispalense.

El criterio del socio minoritario de la coalición es que esta crisis tiene que servir para acelerar las principales banderas del programa del Gobierno y dar un mensaje claro de lucha contra la corrupción, para así reanimar a las bases progresistas tras el impacto del caso Cerdán.