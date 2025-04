La sucesión de errores de Morant que debilitan su liderazgo en el PSPV La líder socialista creyó que tenía ganada la provincia y no vio necesario implicarse más para derrotar a Fernández Bielsa

No hay empate posible. Carlos Fernández Bielsa ganó las primarias para seguir como secretario general de la provincia de Valencia. Y Diana Morant, que avaló ... la candidatura de Robert Raga al mismo cargo, salió derrotada. Llegar a la secretaria general como flamante ministra del Gobierno de Pedro Sánchez y con la implicación del presidente para lograr su designación no ha impedido, poco más de 12 meses después, un sonoro patinazo interno. Morant mira al PP, a Mazón y a la gestión de la dana, pero ha demostrado no saber manejarse en las batallas orgánicas.

La líder del PSPV ha cometido errores de bulto que han contribuido a que, apenas dos días después de la declaración como investigados de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, columnistas y opinadores reflexionen sobre cómo los socialistas valencianos han podido perder el tiempo en mirarse el ombligo, en lugar de poner todo el foco en el indiscutible desgaste de los populares. «¿Qué necesidad había de celebrar ahora el congreso provincial de Valencia?», se pregunta un cargo del partido. La dana era el argumento perfecto para retrasarlo, para centrarse en lo importante. Pero se decidió que no, que había que «alinear» a las direcciones provinciales con la de la ministra –expresión que únicamente pretendía dejar clara la voluntad de acabar con Bielsa-. Vale, se convocó el congreso y se celebraron primarias. Morant, como otros cargos de la dirección 'de País' hicieron ver que mantenían una posición de neutralidad 'exquisita'. Pero no era así. Las declaraciones de puertas afuera del entorno de la ministra no ocultaron la voluntad de su círculo más cercano por alumbrar una candidatura alternativa a la de Bielsa. El nombre de Jordi Mayor fue el primero que se puso sobre la mesa, aunque el diputado provincial no terminó de ver claros los número y prefirió bajarse de la carrera. En su lugar, el que movió ficha fue el alcalde de Ribarroja, Robert Raga. ¿El mejor candidato para medirse a Bielsa? Probablemente, el equipo de cargos locales y comarcales que 'asesora' a Morant le hizo ver que, más allá del candidato, el volumen de respaldos que podían sumar garantizaba la victoria «por 500 votos». El resultado de las primarias, con 21 votos a favor de Bielsa, desmintió ese análisis. Los 'asesores' de Morant le hicieron ver que Raga ganaría las primarias por 500 votos de margen. Se equivocaron ¿Con otro candidato se habría conseguido la victoria? Es una pregunta sin respuesta científica. Es probable que si Pilar Bernabé hubiera optado a las primarias de la provincia de Valencia Fernández Bielsa no habría llegado si quiera a presentarse. Quien sabe qué habría pasado si Morant le hubiera ofrecido esa responsabilidad a Toni Gaspar… El caso es que la candidatura fue para Raga. Y en el PSPV se entendió que Morant daba por descontada la victoria, probablemente porque así se la garantizaron. La victoria no se logró. Bielsa ganó las primarias, y las denuncias de pucherazo en la votación de varias agrupaciones contribuyeron a arruinar la imagen del proceso. Morant intervino para frenar esa deriva, después eso sí de haber permitido que audios y acusaciones de tongo ya surfearan por los medios de comunicación. Se llegó a un acuerdo inconcreto, y esos son los que más problemas acaban dando. El congreso provincial de este fin de semana no ha mejorado la imagen de división interna del partido. La candidatura de Raga apretó la negociación con la exigencia de la secretaría de Organización, la pieza clave para dirigir el partido. Y la ministra, por acción o por omisión, no frenó esa posición de fuerza. Bielsa se mantuvo firme y rechazó una concesión que le habría dejado sin poder real. De modo que también habría choque en el congreso. Una confrontación que vivió su primer episodio, y quizá el más inexplicable, con la decisión de Raga de presentarse para presidir el cónclave provincial frente a Gaspar, quizá uno de los tres dirigentes del PSPV con mejor imagen pública. Una decisión que sonaba a querer contarse y a hacer evidente la confrontación. Y esa postura, viniendo del candidato avalado por la secretaria general, no tenía un pase. El empate a 172 sirvió para que Raga supiera que tenía apoyos suficientes como para presionar a Bielsa. Pero también escenificó la división interna de un partido más encantado de poder dejar en minoría al ganador de las primarias que preocupado de la reconstrucción tras la dana. De modo que Morant mandó parar y alcanzar un acuerdo. Una decisión oportuna, si no fuera porque todas las anteriores habían ido en el sentido contrario, en el de intentar descabalgar a Bielsa, primero, y en el de dejarlo lo más tocado posible, después. El acuerdo no impidió el voto en blanco de los de Raga a la ejecutiva. La foto de la división interna, con Bielsa de ganador y Morant derrotada. Y ahora el turno de Bernabé para dirigir el partido en Valencia Pilar Bernabé presentará este martes su candidatura para liderar el PSPV de la ciudad de Valencia. Lo hará en el hall del Complejo La Petxina, a las siete de la tarde, en un acto abierto a la militancia. La delegada del Gobierno en la Comunitat y secretaria de Igualdad del PSOE, confirma así su intención de sustituir a la ahora eurodiputada, Sandra Gómez, al frente del partido en la ciudad. Gómez fue portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia y vicealcaldesa durante los gobiernos progresistas de los que formó parte entre 2015 y 2023 y dejó el consistorio en julio del pasado año, unos meses después de los comicios europeos en las que resultó elegida como representante. Sin embargo, pese a su marcha a Bruselas, ha mantenido el liderazgo orgánico del partido en la ciudad hasta ahora. Desde entonces, Bernabé, había evitado concretar si iba a optar al cargo orgánico y siempre había dicho que sería tras la celebración del congreso federal del PSOE el pasado otoño cuando las diferentes comarcas y provincias y a nivel autonómico puedan «reafirmar, confirmar, reelegir o elegir» a los nuevos secretarios generales. «Dejemos que llegue ese momento y entonces ya lo hablaremos», deslizó en septiembre. Y ese momento ha llegado, con el cierre ya de los congresos nacionales y provinciales. Bernabé era, desde hace meses, la mejor posicionada para tomar las riendas en la ciudad, tras la popularidad que ha alcanzado por su gestión de la dana. Un peso que, de hecho, la ha situado directamente en las quinielas para ser no sólo el cartel electoral al Ayuntamiento de Valencia, sino como un posible recambio a Morant en la de la Generalitat en lugar de en el cap i casal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha deshecho en halagos con la gestión de Bernabé en los últimos meses. «Mi reconocimiento al trabajo que hace una persona como la actual delegada del gobierno en la Comunitat. Está haciendo un trabajo extraordinario», ha dicho de ella en varias ocasiones.

