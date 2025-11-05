Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Llanos, sentado, y Pérez Llorca, de pie, en la Junta de Síndics de Les Corts. José Cuéllar

El síndic de Vox en Les Corts, sobre Pérez Llorca, posible relevo de Mazón: «A mí me cae muy bien»

Los voxistas afirman que su prioridad son «políticas concretas» y que quieren que se mantega lo que pactaron con el Consell sobre sobre la inmigración o contra el Pacto Verde europeo y que «no nos engañen como en Estremadura»

Burguera

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

Pistas, rastros, indicios. Que venga balística. Todo vale para intentar dilucidar que pasará en las próximas jornadas. Hay de tiempo hasta el 19 de noviembre, ... el último día del plazo para presentar candidato a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón. El PP evita dar pistas. No aparecerá ningún nombre concreto y cierto hasta que desde Vox se ponga buena cara. Dos posibilidades populares aparecen como las opciones más factibles. Por un lado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Por otro el síndic del PP en Les Corts y número dos del partido en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, alcalde del Finestrat. Los voxistas intentan poner cara de póker, pero alguna pista se podría vislumbrar. Al menos, las simpatías personales, algo importante en política, parece que se decantan hacia el alicantino, Pérez Llorca.

