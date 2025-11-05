El síndic de Vox en Les Corts, sobre Pérez Llorca, posible relevo de Mazón: «A mí me cae muy bien»

Pistas, rastros, indicios. Que venga balística. Todo vale para intentar dilucidar que pasará en las próximas jornadas. Hay de tiempo hasta el 19 de noviembre, ... el último día del plazo para presentar candidato a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón. El PP evita dar pistas. No aparecerá ningún nombre concreto y cierto hasta que desde Vox se ponga buena cara. Dos posibilidades populares aparecen como las opciones más factibles. Por un lado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Por otro el síndic del PP en Les Corts y número dos del partido en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, alcalde del Finestrat. Los voxistas intentan poner cara de póker, pero alguna pista se podría vislumbrar. Al menos, las simpatías personales, algo importante en política, parece que se decantan hacia el alicantino, Pérez Llorca.

El síndic de Vox, José María Llanos, advierte que le importa entre poco y nada quién le ponga el PP delante para la votación de investidura en Les Corts. Como si fuera un remedo de aquel «programa, programa, programa», el portavoz voxista recuerda que ellos pactaron con Mazón una serie de políticas, relativas a la inmigración y al Pacto Verde europeo, y que esos elementos son intocables, fundamentales. Llanos, de hecho, ha recordado que los pactos alcanzados en otras regiones, como Extremadura, no fueron todo lo bien que ellos consideran. La extremeña María Guardiola ha tenido que adelantar elecciones. En la Comunitat, la intención es no hacerlo, pero no hay nada asegurado.

Llanos ha advertido que en Vox «vamos a negociar siempre sobre políticas concretas, siempre sobre ideas concretas. Nosotros negociamos la investidura del señor Mazón sobre políticas concretas, nosotros negociamos los presupuestos para la recuperación de la Comunitat sobre políticas concretas e ideas claras y, ante una eventual nueva investidura, también lo haremos».

¿Y el nombre del candidato del PP? A Vox, eso le da «igual absolutamente. Nos dan igual los nombres», según el síndic voxista, quien recuerda que «siempre hemos dicho que las personas están hoy y mañana no están y lo importante es defender un programa, defender unas políticas concretas, defender unas ideas claras y es lo que hemos hecho siempre».

El partido de Abascal tiene dos líneas rojas. «Aquí en la Comunidad Valenciana hasta ahora se había conseguido, porque el PP ha reconocido claramente la maldad del Pacto Verde europeo, del terrorismo climático, de las políticas que acababan con nuestro sector primario. También rechazó expresamente la política inmigratoria del Gobierno de Sánchez. Por eso pudimos negociar la investidura del señor Mazón y los presupuestos de este año», ha recordado Llanos.

No es cuestión de renegociar, según los voxistas, «pero lo cierto es que el PP, como también ha dicho Santiago Abascal, nos tiene engañados en algunos lugares. Nos engañó en Extremadura, nos engañó en Aragón. Aceptaron esas políticas, como aquí. Desde luego, con un nuevo presidente, sea quien sea, habrá que ver, efectivamente, si están dispuestos a seguir adelante esas políticas que nosotros negociamos».

«El PP, sea quien sea su candidato, tiene que comprometerse a seguir adelante con esas políticas pactadas y, desde luego, seguir adelante con la reconstrucción tras la dana», ha incidido Llanos, al que los periodistas han arrancado las palabras sobre sus preferencias personales casi con un sacacorchos. Obviamene, desde Vox se pretende esperar a que sea el PP quien haga el primer movimiento.

En cualquier caso, en relación a Pérez Llorca y Catalá, el síndic voxista ha admitido: «A mí me cae muy bien Juanfran». No es que la alcaldesa de Valencia le caiga mal, según explicó Llanos, quien aseguró tener «muy buena relación» con Catalá. ¿Y entre los dos?

«Yo tengo más relación con Juanfran Pérez Llorca porque no estoy en el Ayuntamiento de Valencia, sino en las Cortes Valencianas», ha indicado Llanos: «Es que no tengo a priori que tener ninguna prevención contra ninguno de ellos. Ya les digo, cuando hablamos de nosotros o de Vox, también lo decimos siempre, no son importantes las personas, sino las políticas que estén dispuestas a llevar a cabo».