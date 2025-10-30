El Senado le retira la palabra a Morera por no preguntar a Sánchez por Koldo sino por el PP

Enric Morera, expresidente de Les Corts y senador de Compromís, se ha convertido en el primer miembro de la investigación de la cámara alta sobre ... el caso Koldo al que la presidencia de la comisión retira la palabra. Eloy Suárez Lamata, el popular que preside y modera el debate desde la mesa de la comisión, ha llamado la atención por tres veces a Morera. El político valenciano no ha podido continuar preguntando a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que comparece ante los senadores de la investigación. El líder del PSOE no estaba pasando ningún apuro por el supuesto interrogatorio del nacionalista de Oliva. En realidad, era prácticamente una conversación entre Morera y Sánchez sobre el PP. Tan alejado estaban los dos del tema, que Súarez Lamata ha llamdo al orden sucesivamente al senador de Compromís, que no ha querido o sabido reconducir su intervención, centrada en el PP.

En la comparecencia de Sánchez en el Senado están los que le preguntan por sus cosas (la senadora de UPN le ha preguntado por la «entrega de Pamplona a Bildu»), los que arremeten contra el suegro del presidente (como ha ocurrido en el turno de Vox), o, como es el caso de Morera, quien interroga a Sánchez por sus opiniones sobre el PP. El secretario general del PSOE, lógicamente, encantado con estos últimos, entre los que ha destacado tanto Morera que ha logrado que le echen.

Sánchez se somete este jueves al interrogatorio de un Senado dominado por la oposición sobre un escándalo de corrupción que amenaza a su Ejecutivo por apuntar a antiguos pesos pesados socialistas. Sumado a otros casos judicializados que afectan a su esposa y su hermano, el líder socialista se ha encontrado, no obstante, con una bancada de interrogadores muy variopinta.

El presidente del Gobierno responde a unos y otros con réplicas de lo más peregrinas o con amplias reflexiones que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo. Con tan amplio margen en las respuestas, quizá era lógico que Morera se sintiese también con la misma libertad para no preguntar ni por Koldo, ni por Ábalos, ni por Santos, ni por el papel del PSOE en todo ese proceso que se ha llevado por delante sucesivamente a dos secretarios de Organización del partido con sede en la calle Ferraz de Madrid.

Sin embargo, el presidente de la comisión, no lo veía así, y pedía al senador de Compromís que concretase. Ciertamente, nunca ha sido el fuerte del político nacionalista valenciano la concisión. Es más amigo de la disertación un punto dispersa. Tanto se ha desviado Morera, que ha acabado fuera del turno de palabra.

Ha comenzado Morera preguntando a Sánchez, se supone que en relación al caso Koldo, por los sobresueldos de Feijóo y si él también los cobra. El presidente del Gobierno central no se ha frotado las manos, pero casi. «En el PSOE no hay sobresueldos», ha afirmado el líder socialista, para, a partir de ahí, aegurar que el presidente nacional del PP ocutó al Senado «su sueldo real». Los sobres de Ábalos con efectivo para gastos corrientes, según el PSOE, derivó en la pregunta de Morera sobre Feijóo.

Tanta desviación acabó por irritar al popular Suárez Lamata, que llamó al orden a Morera por primera vez, y poco después lo volvió a hacer cuando el nacionalista valenciano comenzó a señalar la existencia de «escuadrones nazis y fascistas» que originaron la agresión a Sánchez en Paiporta «y el PP le llama ahora el galgo de Paiporta»... el presidente de la comisión volvió a pedir concreción. Morera acabó preguntando si «conoce o sabe usted de algún miembro del PSOE que haya roto discos duros para evitar la acción de la justicia», lo que remite al caso de Bárcenas. Ante lo cual, Sánchez, pues volvió a hablar del PP, lógicamente.

Para rematar, Morera iba a hacer una tercera pregunta, que ha comenzado con una reflexión sobre la democracia, 'Alvise' Pérez, y los bulos. El senador de Compromís pretendía estirar el chicle, pero no ha calculado bien. O le ha dado igual. El nacionalista ha logrado que la paciencia de Sánchez Lamata se agotase hasta el punto de que le ha llamado al orden por tercera vez y le ha quitado la palabra. Sánchez no ha dicho nada ya, pero a buen seguro que le hubiera encantado continuar con ese interrogatorio tan 'feroz' toda la mañana.