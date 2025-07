La sede del PSPV en Valencia amanece vandalizada con toda la fachada pintada de negro

Héctor Esteban Valencia Domingo, 6 de julio 2025, 10:06 | Actualizado 11:27h. Comenta Compartir

La sede del PSPV en la calle del Hospital de Valencia ha amanecido está mañana vandalizada con pintura negra que afecta a toda la fachada del local, ubicado en el bajo y en la primera planta. Además, en la puerta, había una bandera con las siglas del PSOE tachadas.

En los últimos días se habían puesto pegatinas y carteles en las inmediaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que afectan a algunos miembros de su partido como es el caso del valenciano y exministro José Luis Ábalos, que es una de las piezas importantes del caso Koldo, donde se investiga también el posible cobro de mordidas por parte del exnúmero tres del partido, Santos Cerdán, que se encuentra en la prisión de Soto del Real desde la semana pasada.

En esta ocasión, el acto vandálico ha ido a más y se ha manchado de pintura negra toda la fachada. Una situación que se viene repitiendo en sedes de partidos políticos con cierta regularidad en función de la tensión que se viva en la política española.

En las redes sociales, el PSPV ha colgado una respuesta contra el ataque sufrido por su sede en la ciudad de Valencia: «Así ha amanecido este domingo la sede del PSPV-PSOE en València. A quienes no tienen argumentos, desprecian la democracia y alientan los discursos de odio, solo les queda esto. ¿Es esta la sociedad que defiende la derecha? Es inaceptable. No lograrán amedrentarnos. Un día más, otra Casa del Pueblo atacada, esta vez en Valencia. La oleada ultra no cesa y Feijóo sigue sin condenar unos hechos que no caben en democracia».

Durante los últimos meses, varias sedes locales del PSPV han aparecido manchadas de pintura, igual que en mayo la sede del PP en la ciudad en la calle Embajador Vich de Valencia también fue atacada con pintadas en las que se podía leer «Mazón criminal» y «Asesinos». En la época de Gürtel, la sede popular de la calle Quart también fue atacada en repetidas ocasiones. Las sedes de Compromís también han sido vandalizadas con frecuencia durante los últimos años.

La respuesta de los partidos, en vez de ser una condena unánime contra todos aquellos que no respetan las reglas de la democracia, siempre va dirigida al adversario político, al que de manera colateral culpan de ser el responsable del vandalismo.

La Policía ha abierto una investigación con el objetivo de, a través de las posibles cámaras que hay en los comercios de la zona, identificar a los culpables de este acto vandálico.