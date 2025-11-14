Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaroa de los sobres de Ferraz, Celia Rodríguez comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente.

La secretaroa de los sobres de Ferraz, Celia Rodríguez comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. R. C.

La secretaria de los sobres de Ferraz en el Supremo: gastos «genéricos» sin posibilidad saber de quién

Celia Rodríguez, que implicó en los tejemanejes también a la mujer de Koldo, confirmó ante el juez el descontrol de la caja de Ferraz: se pagaba a «quién ellos mandaran»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Son las diez de la mañana del 29 de octubre de 2025. Celia Rodríguez, la que fue secretaria de José Luis Ábalos y luego de ... Santos Cerdán, comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. Como horas después ocurriría con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, la declaración de esta trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, es muy confusa. Lo único claro es que la caja era un descontrol, en el que era imposible saber qué gasto correspondía a quién.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  5. 5

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  9. 9

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  10. 10 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La secretaria de los sobres de Ferraz en el Supremo: gastos «genéricos» sin posibilidad saber de quién