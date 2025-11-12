Sánchez pide a Abascal que no pacte con el PP y que permita elecciones anticipadas en la Comunitat

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso de los Diputados para pedirle al líder de ... Vox, Santiago Abascal, que no pacte con el PP y que propicie la celebración de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana.

Sánchez ha subrayado la «gran paradoja y contradicción» que supone los grupos de la oposición lleven siete años «pidiéndonos elecciones anticipadas» y en cambio «no las convocan en Valencia después de la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana».

Por eso, el líder del PSOE ha dicho que le pedía «no a Feijoo, sino al señor Abascal, que no pacte (con el PP la investidura de Juanfran Pérez Llorca) y propicie elecciones en esa Comunitat». Sánchez ha asegurado que los valencianos «no quieren más dosis de negacionismo, sino cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído».

En su intervención, el jefe del Ejecutivo central ha recordado que la oposición le pedía «luz y taquígrafos» para conocer la negociación con sus socios de Gobierno, y ha señalado que en la negociación entre Feijóo y Abascal en la Comunitat no existe. «Habrá que esperar al acuerdo si lo hay, pero el Gobierno de España estará vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere los compromisos europeos la legislación vigente en materia de derechos y libertades», ha zanjado.