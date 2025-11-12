Sánchez vuelve a la carga con Mazón contra Feijóo: «Usted es corresponsable de la tragedia de la dana»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su segunda intervención en el pleno del Congreso de los Diputados para proclamar que la gran contribución ... del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la seguridad de los valencianos «fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias en noviembre de 2023, recortar 13 millones en protección civil y prevención, recortar a la mitad presupuestos encauzamientos de ramblas y barrancos y situar en emergencias a un experto en asuntos taurinos, según rezaba su currículum».

Sánchez ha utilizado esa segunda intervención para arremeter contra la gestión del presidente valenciano en la dana, y por el apoyo que le mostró Núñez Feijóo. El presidente ha proclamado que después de esas medidas llegó el «desastre», en referencia a la dana del 29 de octubre de 2024 «y ya nos imaginamos que hacía el señor Mazón mientras ocurría. La pregunta es qué hizo el señor Feijóo», ha señalado.

El dirigente socialista ha continuado con su intervención dirigiéndose al líder del PP: «Usted se plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto, que Mazón le estaba informando en tiempo real de la evolución de la dana desde la tarde del 28 de octubre. Pero la duda que tenemos todos, es si esto es así, cómo explica que la primera llamada entre usted y Mazón fue a las 21.27 horas cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales. ¿Nos lo puede explicar? ¿Qué le llamaban desde una cabina telefónica? La explicación es que ustedes mintieron, empezaron a mentir el día 30 y no dejaron de hacerlo durante un año».

Sánchez ha acusado a Feijóo de mentir el 31 de octubre «cuando declaró que los protocolos de la Comunitat se habían cumplido, y era falso, y dos semanas mas tarde Mazón admitió que habían fallado. Y el mismo día cuando dijo que Aemet y la CHJ no dieron las alertas pertinentes. Y el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes de Valencia cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo, pero el 13 de enero dijo que estaba noqueado».

También mintió, ha continuado el líder del PSOE, «el 14 de abril cuando dijo que el gobierno había invertido cero euros en la dana, a pesar de que ya habíamos transferido 5.000 millones y la Generalitat solo 454 millones, diez veces menos». Y el 10 de junio, ha añadido, «cuando dijo que Mazón hacia una buena gestión y estaba dando la cara. Si Mazón lo ha hecho tan bien. ¿Por qué dijo la semana pasada que dimitir fue una decisión correcta? ¿Mintió usted un año entero o miente ahora? No responda porque los valencianos ya lo saben. Usted miente siempre».

Sánchez ha vuelto a pedir elecciones en la Comunitat. «Deje hablar a los valencianos y no pacte con los negacionistas de Vox», ha clamado. «Los recortes y mentiras de Mazón han costado cientos de vidas y miles de millones de euros a la Comunitat y al conjunto de España y que usted es corresponsable de esa tragedia, y que prefiere taparlo por por intereses personales, por encima de los valencianos y hace algo parecido en otros territorios».

En otro momento de su intervención, y dirigiéndose al líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez ha señalado que «Feijoo le ha convertido a usted en la persona que elegirá al nuevo presidente de la Generalitat y no los valencianos». «Se ve que los dos son igual de demócratas. Les vuelvo a pedir que convoquen elecciones en la Comunitat», ha señalado.