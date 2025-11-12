Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. EP

Sánchez vuelve a la carga con Mazón contra Feijóo: «Usted es corresponsable de la tragedia de la dana»

El presidente lamenta que el líder del PP prefiera «que el nuevo presidente valenciano lo elija Abascal y no los valencianos»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su segunda intervención en el pleno del Congreso de los Diputados para proclamar que la gran contribución ... del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la seguridad de los valencianos «fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias en noviembre de 2023, recortar 13 millones en protección civil y prevención, recortar a la mitad presupuestos encauzamientos de ramblas y barrancos y situar en emergencias a un experto en asuntos taurinos, según rezaba su currículum».

