Sánchez alude en el Congreso a una investigación contra Mazón inexistente y que el PSPV califica de «lapsus»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenia conocimiento ni constancia de que la Guardia Civil investigaba la presunta corrupción de su número 3, ... Santos Cerdán. El secretario general del PSOE ha comparecido en dos ocasiones en menos de una semana para asegurar que no sabía nada de todo eso y que el primer sorprendido y decepcionado es él. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo sí tiene constancia de que el máximo responsable de la Generalitat, Carlos Mazón, está siendo «investigado por corrupción, por financiación irregular del PP».

Así lo ha asegurado durante la sesión de control a la que se ha sometido en el Congreso. El caso, sin embargo, es desconocido en ámbitos judiciales y políticos valencianos. No hay constancia de acusaciones de tal calibre ni de investigaciones de ese tipo en relación al jefe del Consell, que obviamente no podría llevar a cabo un juzgado ordinario. Este periódico ha intentado comprobar a qué se refería Sánchez, pero ni los socialistas valencianos en Les Corts ni el propio PSPV han podido precisar a qué tipo de investigación alude su líder nacional.

Fuentes del PP y del Consell han señalado que la acusación de Sánchez es un bulo: «Es absolutamente falso». Fuentes socialistas han guardado silencio al ser interrogadas sobre esta supuesta investigación a la que ha hecho referencia Sánchez, y finalmente la han calificado de «lapsus».

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias sobre una supuesta adjudicación irregular de contratos de publicidad por valor de más de dos millones de euros otorgada por la Diputación de Alicante a una firma de un empresario afín a Mazón. Compromís denunció que la adjudicación, de un millón de euros anual, habría incurrido en los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación. Sin embargo, ha quedado archivado.

Lo más cercano, por ahora, a estar investigado tiene que ver con la dana, pero la instructora del caso ha esquivado ese supuesto en diversas ocasiones. Mazón no está investigado por esa causa. No consta en ningún lado que lo esté por cualquier otra. Para estarlo, haría falta, en la fase de instrucción, de un procedimiento que no podría llevar a cabo un juzgado ordinario debido a la condición de aforado del presidente de la Generalitat. Precisamente, por esa condición, para ser investigado se activaría una serie de procesos (remisión al TSJCV, comunicación a Les Corts para constatar su condición de aforado...) por los cuales sería constatable una hipotética investigación como la que ha aludido Sánchez.

Sánchez ha presumido este miércoles en el Pleno del Congreso de «expulsar» la corrupción en el PSOE y ha atacado al PP con la «enciclopedia de corrupción» que, según ha dicho, hay en sus comunidades autónomas. Ahí, en esa supuesta «enciclopedia» ha incluido a Mazón, al igual que a otros presidente autonómicos, como Mañueco o Rueda.