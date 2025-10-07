Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Informe de la UCO sobre cuatro viajes vinculados a Ábalos. R. C.

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

Los investigadores descubren que el exasesor y su exmujer compraron billetes y pagaron el alojamiento de personas desconocidas para «encuentros de carácter personal» con un gasto de al menos 4.975 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

El Gobierno lo ha negado hasta la saciedad, incluso en sede parlamentaria. Lo ha desmentido Óscar López, entonces presidente de Paradores. También lo ha rebatido ... Pilar Alegría, ministra portavoz y entonces delegada del Gobierno en Aragón, quién aquella noche también se hospedó en el Parador de Teruel. José Luis Ábalos y Koldo García igualmente han negado de manera rotunda que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 en aquel establecimiento de la capital turolense se montara una fiesta con prostitutas traídas ex profeso desde Valencia, como han afirmado algunos medios y testigos.

