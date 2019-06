À Punt revisa la estética de sus sillas La directora de À Punt, Empar Marco. / IRENE MARSILLA El ente está dispuesto a pagar 553 euros por unidad y quiere conocer el diseño HÉCTOR ESTEBAN Valencia Jueves, 20 junio 2019, 00:31

La compra de quince sillas por parte de À Punt lleva camino de convertirse en un auténtico debate de diseño de interiores. La cadena pública, que no remonta ni en publicidad ni en audiencias, quiere revisar cada uno de los modelos que se han presentado para dar servicio al área de informativos. Los responsables de la empresa pública no se fían de que las sillas no sean idénticas a las que ya tienen y ha pedido a cada una de las cuatro empresas que optan al concurso a que se presenten hoy a partir de las nueve y media de la mañana en el centro de Burjassot con una silla para ver si cumple con las condiciones estéticas que exige el pliego de contratación.

La empresa pública À Punt inició un concurso en el que estaba dispuesta a pagar hasta 8.000 euros por 15 sillas de oficina para dar servicio a la redacción de informativos. La televisión valenciana piensa gastar un máximo de 533 euros –IVA excluido– por cada una de las unidades. Al proceso de selección se han presentado finalmente cuatro firmas, alguna de ellas con un presupuesto por debajo del 50% exigido en el concurso. Ninguna de las propuestas supera los 5.000 euros. La más barata es la de AMS Suministros VLC con 3.600 euros; Quality Dual Integral presentó una oferta de 3.916,65 euros; la de Distrimobi alcanza los 4.512, 75 euros y Pallardó ha registrado la oferta más cara de las cuatro con 4.545 euros. Las cuatro firmas han sido admitidas por la mesa de contratación aunque hay un matiz de obligado cumplimiento y que parece de especial trascendencia para la adjudicación del contrato: «La mesa no puede comprobar el requisito de que por coherencia estética se precisa (que las sillas de oficina) sean visualmente idénticas a las ya existentes en el centro de producción de Burjassot».

En el pliego de condiciones se establecía que por estética e imagen de modernidad las sillas debían de ser iguales que las que ya hay en la redacción de informativos. Por eso, las empresas que optan a quedarse con el concurso se deben de presentar hoy con el modelo ofertado para ver si cubre los cánones estéticos de lo que pide el ente que dirige Empar Marco.

En la memoria justificativa se asegura que el concurso se ha ceñido a los precios de mercado –aunque la propuesta más cara es un 35% más barata que el precio de licitación– y asegura que se optará por la oferta económicamente más ventajosa, que en el caso de ser la de AMS Suministros Valencia, está un 55% por debajo que el precio marcado como máximo. Los precios ofertados por las cuatro empresas demuestra que el pliego no había hilado muy fino en la propuesta.

El modelo de la silla, según marca el pliego de condiciones, deberá tener las siguientes dimensiones: una altura que vaya entre los 116 y 125 centímetros, con un ancho de 70 centímetros y 61 de fondo. El material de fabricación de la carcasa deberá ser poliamida y el asiento y el respaldo deberán estar tapizados en tela. En las condiciones se exige un dibujo del tipo de silla al que deben de ceñirse las empresas que se hayan presentado al procedimiento abierto. Cada unidad de las adquiridas debe tener los controles de tensión, bloque de respaldo, altura lumbar y asiento, profundidad y regulación de brazos, además de un apoyabrazos giratorio.