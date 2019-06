À Punt gastará 8.000 euros por «estética y modernidad» en la compra de 15 sillas Logotipo de À Punt en la torre del edificio. / damián torres Cada unidad cuesta 550 euros y deben de ser similares al resto del mobiliario de la redacción para dar una imagen de «coherencia» HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 3 junio 2019, 20:17

À Punt gasta con pólvora de rey. No hace muchos meses, la directora de la televisión pública valenciana, Empar Marco, reclamaba más dinero al Gobierno valenciano -recibe 55 millones de euros al año- para poder cubrir el día a día del ente. La aportación pública era insuficiente, la publicidad no cubre la expectativas y la baja audiencia no es un reclamo para la entrada de anunciantes. Mientras la queja por falta de fondos públicos existe, hay licitaciones que no dejan de ser llamativas. El gasto es mínimo en comparación con el presupuesto total pero igual sí que representa un exceso tanto en las formas como en el contenido de la propuesta.

À Punt está dispuesta a gastar 8.000 euros -9.680 euros impuestos incluidos- para comprar 15 sillas. Los criterios que justifican este gasto, entre otros, son la «coherencia estética y la modernidad». Dos razones que, al menos, pueden ser discutibles.

Está previsto que en fechas próximas se incorporen a la redacción de informativos nuevos empleados, por lo que en un plazo de 45 días desde la formalización del contrato las 15 sillas -a un precio máximo de 533 euros sin impuestos- deben estar ya desembaladas en el lugar de trabajo. «Las sillas deberán ser funcionales, cómodas y ergonómicas», señala la memoria justificativa para evitar la fatiga de los trabajadores, que las usarán a turnos.

En el pliego de prescripciones técnicas se exige que por «coherencia estética» las sillas deben de ser iguales a las que hay actualmente en el centro de producción de Burjassot. Un dato que atiende a los criterios de «modernidad e imagen» para que el mobiliario sea idéntico en tamaño, color y forma a los ya existentes. Para elegir la mejor oferta, se tendrá en cuenta las tipologías anatómicas de los trabajadores que las van a utilizar. Por eso, los elementos de cada silla deberán ser adaptables y fáciles de sustituir. Además, por motivos medioambientales la silla deberá de ser ligera y se debe poder desmontar de manera rápida con herramientas comunes para su reciclaje. La garantía de cada pieza deberá de ser de un mínimo de dos años.

En la memoria justifica, la televisión pública asegura que se ha ceñido a precios de mercado para adquirir las 15 sillas. El contrato se adjudicará a través de un procedimiento abierto y se optará por la oferta más ventajosa, según consta en el pliego de condiciones.

El modelo se la silla deberá tener las siguientes dimensiones: una altura que vaya entre los 116 y 125 centímetros, con un ancho de 70 centímetros y 61 de fondo. El material de fabricación de la carcasa deberá ser poliamida y el asiento y el respaldo deberán estar tapizados en tela. En el pliego de condiciones figura un dibujo del tipo de silla que deben de presentar las empresas que opten al procedimiento abierto. Las sillas deben tener los controles de tensión, bloque de respaldo, altura lumbar y asiento, profundidad y regulación de brazos, además de un apoyabrazos giratorio.