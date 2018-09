Puig: «Me gustaría que no hubiera una convocatoria rápida de elecciones» Puig, junto a Ribó y Mavi Mestre, en la apertura del curso académico de la UV / Efe El presidente de la Generalitat Valenciana también advierte de que «la convocatoria de elecciones nunca se puede descartar» EFE VALENCIA Lunes, 17 septiembre 2018, 13:19

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este lunes sobre la posibilidad de que se adelantaran las elecciones generales que no le gustaría y ha indicado que desde el Gobierno «se está avanzando». «Me gustaría que, desde luego, no hubiera una convocatoria rápida de elecciones, sino que hubiera estabilidad, porque eso nos ayudaría a todos», ha asegurado.

Puig se ha pronunciado así en declaraciones a los medios al ser preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya no habla de agotar la legislatura y no descarta adelantar las generales en caso de que «prime el conflicto y no el acuerdo» en su relación con el resto de las fuerzas políticas.

«La convocatoria de elecciones nunca se puede descartar», ha indicado el 'president' valenciano, «sobre todo en situaciones como la que vive el Gobierno de España, una situación de una cierta precariedad en el ámbito del (poder) legislativo».

No obstante, ha destacado que semana a semana se van aprobando decretos ley y «se está avanzando» y cree que «hay una base de acuerdo con Podemos», por lo que no le gustaría una convocatoria «rápida» de elecciones.

Según ha dicho, la Generalitat y los ayuntamientos han vivido en los últimos tres años una situación «muy complicada» porque no han tenido «interlocutor realmente con el Gobierno de España entre elecciones reiteradas y un gobierno que no atendía nuestros intereses».

Tras esa «orfandad», ha proseguido Puig, ahora «por lo menos hay una buena comunicación» y le gustaría pasar de ahí a «sentar algunos de los hechos definitivos para cambiar el paradigma de relación».