Puig pone el foco en el PSPV: «Lo que hay que hacer es levantar una alternativa»

El expresident de la Generalitat y exlíder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se ha referido este jueves a la situación del PSPV y a ... la labor de oposición que realiza sus compañeros de partido frente al Consell de Carlos Mazón. El ahora embajador de España ante la OCDE en París, entrevistado en Radio Valencia, ha señalado que lo que el PSPV tiene que hacer es «levantar una alternativa». «Lo fundamental es trabajar por la alternativa, el PSPV debe trabajar por la cohesión interna y también por abrirse a la sociedad, porque un partido no es nada si no se abre a la sociedad, y esto no es posible si se cree que es solo patrimonio de unos cuantos», ha señalado.

Respecto a la labor de oposición de los socialistas valencianos, el exsecretario general del partido ha querido mostrar su «profundo respeto, sé que hacen lo máximo posible por fiscalizar». En otro momento, Puig ha señalado que le gustaría que la crispación no fuera el elemento clave del debate político, «pero es difícil desde la entrada de la extrema derecha (en las instituciones) porque vive de la confrontación».

Preguntado por el papel de Diana Morant como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y si debería de centrarse más en su papel como secretaria general del PSPV, Puig ha remarcado que tener influencia en el Gobierno siempre «es fundamental». Con todo, y aún a pesar de no querer «interpretar el papel de otro», el veterano dirigente valenciano ha señalado que «otra cosa es que a medida que se acerque el periodo electoral, hay que concentrar los esfuerzos en levantar la alternativa. Porque el gran problema de la Comunitat es que no tiene proyecto. Nosotros tuvimos –ha remarcado en alusión al Consell del Botánico-. Hay que hacer uno nuevo ligado a los grandes desafíos del momento».

A Puig se le ha preguntado también –la charla la ha conducido el director regional de Radio Valencia, Bernardo Guzmán- por el papel de Pilar Bernabé, Rebeca Torró y Arcadi España. El expresident ha sido elogioso con Torró, de quien ha destacado su labor como secretaria de Estado y también en su propio Consell, así como con Bernabé «que tiene la legítima aspiración de ser la alcaldesa de Valencia». ¿Y Arcadi España, ministro? Se le ha preguntado. «Ministro como mínimo», ha replicado con una sonrisa.

«Cuestión de nomenclatura»

Al ahora embajador de España ante la OCDE se le ha preguntado también por las polémicas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su negativa a reconocer el valenciano y a defender su oficialidad en Europa como sí hace con gallego, euskera y catalán. Puig ha señalado que se trata de «una cuestión de nomenclatura que hay que resolver. De situar claramente el valenciano-catalán que es evidentemente lo que toca. Esa denominación para Europa nosotros la apoyamos en su momento y la apoyó Maragall».