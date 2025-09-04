Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Ximo Puig, entrevistado este jueves por Bernardo Guzmán. Cadena SER

Puig pone el foco en el PSPV: «Lo que hay que hacer es levantar una alternativa»

El exlíder socialista considera que su partido hace lo que puede desde la oposición frente al Consell de Mazón

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:40

El expresident de la Generalitat y exlíder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se ha referido este jueves a la situación del PSPV y a ... la labor de oposición que realiza sus compañeros de partido frente al Consell de Carlos Mazón. El ahora embajador de España ante la OCDE en París, entrevistado en Radio Valencia, ha señalado que lo que el PSPV tiene que hacer es «levantar una alternativa». «Lo fundamental es trabajar por la alternativa, el PSPV debe trabajar por la cohesión interna y también por abrirse a la sociedad, porque un partido no es nada si no se abre a la sociedad, y esto no es posible si se cree que es solo patrimonio de unos cuantos», ha señalado.

