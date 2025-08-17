Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sr García

El nuevo curso político, con el foco en los tribunales

Dos asuntos como la dana y el tren de Bejís coinciden con juicios por corrupción y los desenlaces de los casos Oltra y Francis Puig

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:08

El inicio del curso político supone, además, la reactivación de las principales investigaciones o procesos judiciales. El otoño, que se prevé de alta intensidad en ... lo político –un 9 d'Octubre que puede ser un «infierno» y un aniversario de la dana donde se volverá a pedir la dimisión del presidente Mazón– también tendrá otro foco fundamental en la Ciudad de la Justicia de Valencia. De nuevo, los dos grandes partidos, PP y PSPV aparecen señalados en los grandes sumarios. La mayoría, lógicamente, están relacionados con la corrupción. Y el apellido Blasco, que ya ha protagonizado otros 'otoños judiciales' vuelve a tener fecha en el calendario. Pero existen un par de asuntos de distinta naturaleza, aquellos que pretenden aclarar si existen responsabilidades penales en la investigación de la dana –228 fallecidos– y el caso del tren de Bejís, conocido como el tren de la muerte, con casi un veintena de heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo curso político, con el foco en los tribunales

El nuevo curso político, con el foco en los tribunales