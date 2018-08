El PSPV teme por primera vez a los tribunales

La coalición nacionalista Compromís, salpicada por los dos casos

La coalición nacionalista no se ha visto tan directamente señalada como el PSPV en los casos de Divalterra y la financiación ilegal, pero tampoco ha salido limpia en todo este proceso. La cogerente de Divalterra, Agus Brines, pertenecía al Bloc, partido mayoritario en el seno de la agrupación nacionalista. Abandonó sus responsabilidades debido a las consecuencias de la operación Alquería. De igual modo, en las pesquisas que pretendían analizar las finanzas del PSPV, también resulta perjudicado El Bloc. La misma operativa que los socialistas siguieron los integrantes de Compromís durante los comicios de 2007, según acredita un informe de la Agencia Tributaria. No obstante, los juzgados, al apreciar que el delito había prescrito, no han citado a ningún responsable del partido. Pese a lo anterior, en alguna de las resoluciones del juzgado 21 de Valencia, sí se ha señalado el nombre de Lluís Miquel Campos, jefe de la campaña electoral del Bloc en 2007 y mano derecha del entonces líder de ese partido, Enric Morera. Hoy preside Les Corts.