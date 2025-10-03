El PSPV radicaliza sus ataques contra Mazón y Génova avisa a Morant: «No todo vale»

El incremento de la presión sobre Mazón que el PSPV ejerce de manera constante, a la vista de que el jefe del Consell no renuncia ... a la presidencia de la Generalitat, alcanzó ayer cotas excesivas. Los socialistas deslizan una ansiedad en sus críticas al dirigente popular que les empuja a cometer errores peligrosos, tanto para su propia reputación como para la convivencia en general.

Escaló ayer hasta el ámbito nacional el evidente error del número dos de Diana Morant en el PSPV, Vicent Mascarell, al arremeter contra la diputada del PP Mar Galcerán, con Síndrome de Down, por considerar que tiene la «mente sucia» durante una discusión en redes sociales. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado, también por redes sociales, que Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV, sea cesado de forma fulminante.

«El PSOE demuestra una vez más su podredumbre moral y su sectarismo sin límites. No todo vale en política. Exigimos a Diana Morant el cese inmediato de su número 2 por unas declaraciones repugnantes e inaceptables contra la diputada del PP Mar Galcerán. Mar, tienes todo el apoyo de la familia del PP. Gracias por tu trabajo y por ser un ejemplo de superación, determinación y compromiso real con la igualdad», indicó Tellado en la red X, antes Twitter.

De buena mañana, con los niños entrando en los colegios, se han desatado las hostilidades. «Difícilmente puede ser cívida una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. Mazón dimisión», publicó Mascarell cuando todavía faltaba una hora para comenzar la sesión de control en Les Corts. Eran las 9 de la mañana y el número dos de Morant ejercía ya de punta de lanza socialista.

Ya durante el fin de semana, los socialistas habían demostrado una hostilidad anticipada contra Mazón. El ministro Óscar Puente ironizó sobre el paradero de Mazón, ante las alertas por lluvias en Valencia que finalmente se produjeron el lunes y martes, y si iba a reservar de nuevo en El Ventorro. La broma propició que un ex alto cargo del Botánico, el nacionalista Enric Nomdedéu, publicase un mensaje contundente: «Señor ministro, usted es imbécil».

En esa escalada de excesos verbales puede enmarcarse también esa reflexión sobre Mazón y su presencia en la procesión cívica. Cuando comenzaba la sesión, a Mascarell, a través de las redes sociales, le contestó Galcerán. La diputada le acusó de tener «la boca muy sucia. Yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice». Ante lo cual, Mascarell le respondió: «Y tú la mente». El patinazo del número dos de Morant ha sido tan evidente que, finalmente, ha pedido públicamente perdón.

«Hoy el PP de Mazón ha querido desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando mi respuesta a un tuit. Pido disculpas a aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a Mar Galcerán. Que estas cosas no nos desvíen del camino: Mazón Dimisión«, ha señalado finalmente Mascarell.

Fuentes del PSPV cercanas al secretario de Organización aseguran que Mascarell no tenía conocimiento de la situación de Garcerán, primera diputada en España con Síndrome de Down.

«No tenía intención de ofenderla. Era una respuesta al que ve un insulto en una crítica política», señalan las mismas fuentes, mientras que en la bancada de los socialistas, caras largas porque «siempre parece que hay ganas de fastidiarle a Muñoz las sesiones de control a Mazón». Tremendo.

Desde la dirigencia socialista en Valencia se apunta, en cualquier caso a que «el contexto es el que es», y que «quien tiene que tomar la decisión de ir o no ir a la procesión cívica es Mazón». Para las mismas fuentes, el presidente ha sobreactuado este jueves. Curiosamente, el jefe del Consell acusó también a la oposición de «sobreactuar». Para el PSPV, el presidente busca excusas para justificar su ausencia frente a la posibilidad de recibir duras críticas en la procesión. Fuentes populares admiten que se trata de una situación, la de la seguridad de Mazón, que preocupa en las filas del PP.

En el guion no escrito de la oposición para la sesión de control de ayer en Les Corts aparecía la comparativa de la gestión del último temporal, por parte del Gobierno valenciano, frente a lo que hizo el pasado 29 de octubre. Sin embargo, el número dos de Diana Morant comenzó el día con un desayuno continental, tan cargado de todo que su primer tuit en redes sociales fue un auténtico reventón térmico de la política valenciana.

José Muñoz, sindic del PSPV, subió a la tribuna haciendo la comparativa entre la gestión del Consell del último temporal y las diferencias con lo que ocurrió hace un año. En eso mismo incidió luego Joan Baldoví, si bien el síndic de Compromís hiló bien un comentario sobre la «autoprotección» que había hecho hace unos días Gan Pampols, que hasta propició una respuesta extemporánea del Vicepresidente segundo, ya en las semanas previas a abandonar su puesto.

Ante los reproches del síndic del PSPV, Mazón cambió de tercio. El dirigente del PP lamentó, como de pasada, «lo peligroso» que es la actitud de Mascarell calentando el ambiente. No obstante, Mazó se centró en el comentario («muy sucia») del número dos del PSPV sobre Galcerán. El presidente quiso saber si el síndic del PSPV condenaba o ratificaba el comentario de Mascarell. Muñoz no sabía dónde meterse. Se enrocó, lo mismo que hizo Baldoví, que acusó a Mazón de buscar «desviar la cuestión». El daño ya estaba hecho. En un tiempo de excesos verbales, el cometido por el secretario de Organización fue de tal nivel que condicionó el pleno y provocó que Mascarell se disculpase.

No acudía el presidente de la Generalitat con demasiado argumentario ante la comparativa de los dos temporales. Probablemente hubiera esgrimido todo lo relativo a la «falta de información» que el Consell apunta respecto al 29 de octubre, en contraste con la que tuvieron el pasado fin de semana. En cualquier caso, a Mazón no le hizo falta. El desliz de Mascarell, no ya el relativo al 9 d'Octubre sino el vinculado con Galcerán, le sirvió al presidente para seguir esa estela al comprobar que ni Muñoz ni Baldoví eran capaces de reaccionar.

El PP incluso remitió a través de las redes sociales un mensaje de Galcerán: «Condeno las palabras del número dos de Diana Morant dirigidas al presidente de la Generalitat. Condeno también los insultos hacia mi persona». Los populares añadieron que lamentan «la poca sensibilidad» de Mascarel: «Esta es la lamentable política de la izquierda y sobre todo del PSPV: descalificar cuando no tienen argumentos. No nos valen sus posteriores disculpas con la boca pequeña».