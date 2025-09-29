JC. Ferriol Moya Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Enric Nomdedéu no milita, que se sepa, en el PP valenciano. No es un peligroso hooligan del partido de Alberto Núñez Feijoo. Tampoco es un alto cargo del Consell de Carlos Mazón. Nomdedéu fue secretario autonómico de Empleo y director general de Labora a propuesta de Compromís en el último Consell del Botánico que presidió Ximo Puig. Nomdedéu, siempre activo en redes sociales, ha sido y es muy crítico con la gestión del Consell de Carlos Mazón el 29 de octubre. No hay más que mirar sus comentarios en X para comprobarlo. Este domingo, el bueno del exdirigente nacionalista replicó un comentario en esa misma red social del ministro de Transportes Óscar Puente. «Señor ministro, usted es imbécil», escribió.

En realidad, Nomdedéu es sólo uno de los usuarios de esta red social que arremetió contra el ministro socialista por sus comentarios sobre la alerta roja decidida por Emergecias a la vista de los avisos emitidos por Aemet sobre la previsión de lluvias torrenciales en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Puente, sobre el tuit de la Aemet de este domingo en el que se informaba del aviso rojo por lluvias torrenciales, escribió «¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?».

El desafortunado comentario derivó en una sucesión de reproches de usuarios de esta red social, entre los que se pudo leer los de algún cargo del PP, como Noelia Ciscar, que escribió «Reírse de una DANA que arrasó hogares y destrozó la vida de muchos valencianos le retrata. La empatía no se improvisa, ministro. Vergüenza». pero también el del alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez. «Qué nivel ministro… lamentable».

A ese comentario, Nomdedéu replicó con un «Puedo aceptar esta broma estúpida hecha por particulares. No por parte de un ministro, cuando aquí aún hay familias llorando sus muertos».

El ministro Puente, siempre activo en redes sociales, no dudó en responder a las críticas que le llovían por su comentario. Y lo estropeó un poco más. El dirigente socialista escribió «No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta». Y claro está, el intento simplista por reducir los ataques que estaba recibiendo a la habitual confrontación izquierda-derecha se le vino en contra. Nomdedéu le recibió con ese «Señor ministro, usted es imbécil».

Otro miembro de Compromís, Miquel Real, el que fuera director de gabinete de Mónica Oltra en su etapa como vicepresidenta del Consell, respaldaba en la misma red social las palabras de su compañero de partido. Y en un tuit posterior, también dirigido al ministro, concluía: «¡Cállese señor Puente!»

El ministro de Transportes no fue el único dirigente socialista, aunque sí el único miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, que en una situación de inquietud como la que iban generando los avisos y alertas por las lluvias que se avecinaban se dedicó a hacer bromas y chanzas que no se acabaron de entender. El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, aludió en algunos comentarios en X a la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto convocado por el PP en la Región de Murcia. «Alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana y Mazón en Murcia en un acto del PP. Otra vez falla en la prevención, en la pre-emergencia. Otra vez se va al Ventorro. 229 víctimas no son suficientes para que Mazón rectifique y aprenda algo de lo ocurrido. Quien avisa no es Mazón», escribió. Al portavoz socialista le replicaron un buen número de dirigentes populares, entre ellos Nando Pastor: «Deberías borrar el tuit y después pedir 229 veces perdón. Se necesita ser un degenerado de manual para convertir la tragedia en tuit: tú lo has hecho».