José Muñoz, de brazos cruzados, durante la intervención de Mazón. Jesús Signes

El PSPV intenta acorralar a Mazón con su agenda la tarde de la dana: «¿Dónde estuvo entre las 18.45 y las 20.28 horas?»

Mazón denuncia los «escraches» de cargos socialistas contra el Consell y zarandea a Muñoz con la falta de apoyo de Morant, «que no presentó una moción de censura porque le daba verguenza que la defendiera usted»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:28

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha aprovechado su intervención en el debate de política general para volver a repasar el catálogo ... de reproches que le ha venido haciendo a Carlos Mazón desde el pasado 29 de octubre, incluido tacharlo del «presidente más indigno de la Generalitat» y volver a pedir su dimisión. Muñoz ha tratado de acorralar al jefe del Consell invitándole a aclarar cuál due su agenda ia tarde el 29 de octubre, desde las 18.45 horas, el momento en el que según la carta hecha pública por Maribel Vilaplana abandonó el Ventorro, y las 20.28 horas, cuando llegó al Cecopì en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana. Mazón, sin embargo, ha abierto brecha en el discurso socialista con los «bulos» que, según ha señalado, ha utilizado el portavoz socialista desde la riada. Y ha acabado de zarandearlo cuando se ha felicitado de que siguiera de portavoz y de que ni Diana Morant se hubiera quedado a escucharlo.

