El PSPV intenta acorralar a Mazón con su agenda la tarde de la dana: «¿Dónde estuvo entre las 18.45 y las 20.28 horas?»

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha aprovechado su intervención en el debate de política general para volver a repasar el catálogo ... de reproches que le ha venido haciendo a Carlos Mazón desde el pasado 29 de octubre, incluido tacharlo del «presidente más indigno de la Generalitat» y volver a pedir su dimisión. Muñoz ha tratado de acorralar al jefe del Consell invitándole a aclarar cuál due su agenda ia tarde el 29 de octubre, desde las 18.45 horas, el momento en el que según la carta hecha pública por Maribel Vilaplana abandonó el Ventorro, y las 20.28 horas, cuando llegó al Cecopì en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana. Mazón, sin embargo, ha abierto brecha en el discurso socialista con los «bulos» que, según ha señalado, ha utilizado el portavoz socialista desde la riada. Y ha acabado de zarandearlo cuando se ha felicitado de que siguiera de portavoz y de que ni Diana Morant se hubiera quedado a escucharlo.

Muñoz tenía el discurso preparado. No sólo porque era lo lógico, sino porque apenas ha sobrevolado las cinco horas de la intervención matinal de Mazón. El portavoz socialista ha señalado la continuidad del president en el Palau como una «anomalía democrática». «Me niego a normalizar que hagamos un debate de política general como si no hubiera pasado nada. Debería haber dimitido hace meses, y si no, debería dimitirle el PP como hizo con Camps», ha dicho.

El portavoz socialista ha asegurado que el 80% de los valencianos quieren que Mazón dimita y ha puesto en duda que se tome en serio las emergencias «alguien que puso la sede provisional de la Generalitat en el Ventorro y que tiene sobre su conciencia la memoria de 229 víctimas». «Las 229 personas no murieron por un fenómeno meteorológico, sino por la negligencia suya y de su Consell», ha clamado.

Muñoz ha dicho que Mazón tiene pánico a declarar ante la jueza. Vaya a declarar ante la jueza, y cuente la verdad allí, y ha lamentado que haya hecho 44 anuncios, «porque los valencianos solo quieren dos, «que dimita y que convoque elecciones». El síndic socialista ha dicho que Mazón vive fuera de la realidad y que su proyecto político se está desmoronando De hecho, Muñoz ha dicho que el Gobierno de Mazón es el de los «patos cojos», porque a Mazón sólo le interesa seguir en su puesto.

Muñoz no se sale del guion y vuelve a decir que los valencianos solo quieren que Mazón se vaya y que convoque elecciones

El portavoz del PSPV se ha preguntado: «¿No hay nadie cercano a usted que le diga que pare, que ya se ha acabado?». Y ha añadido: «Puede intentar hacernos creer que vive en una ficción, pero usted se ha creído su personaje. Ya hubo uno, Francisco Camps, ahora repudiado por su partido y por la sociedad valenciana», ha dicho. Muñoz ha lamentado que cuestione el trabajo del PSPV «la persona que estaba el 29 de octubre en el Ventorro desaparecido. No puede seguir en el cargo porque está fuera de la realidad. Usted está desnudo y nadie a su alrededor se atreve a decírselo». «Ha sido incapaz de reconocer que el 29 de octubre se equivocó y ha sido incapaz de pedir perdón a las víctimas. Es una corrupción moral que cubre a todo el Consell y a todo el PP», ha insistido.

El jefe del Consell, tan cómodo o más en la réplica al portavoz socialista que durante su intervención matinal, ha mostrado su sorpresa porque Muñoz no hubiera hecho una sola referencia a sus propuestas. «Primero se fuma una hora y media (cuando los socialistas y Compromís han abandonado el hemiciclo) y luego hora y media para comer. ¿Usted que ha hecho durante tres horas?», se ha preguntado. Muñoz ha aprovechado para señalar que él sí puede salir a la calle. «Usted no puede salir. ¿Eso no le hace pensar?», ha dicho.

Mazón le ha afeado a Muñoz que hablara «de lo de siempre, de bulos prefabricados, que es lo único por lo que ha venido, ya sé por qué Morant no presenta moción de censura, porque le da vergüenza que la defienda usted», ha clamado.

En relación con esos bulos, el president ha recordado la última declaración de Miguel Polo (CHJ) ante el juez, en la que reconoció que «nadie podía prever lo que iba a suceder», y la del responsable de la Aemet, José Ángel Nuñéz, en las que dijo que no sabía lo que iba a ocurrir. «Digo yo, sin ánimo de querer meter en la cárcel a nadie: si el jefe de los barrancos no sabe lo que va a pasar y lo admite expresamente después de 11 meses, y el de las lluvias no sabe lo que va a llover, ¿me puede explicar de qué está hablando usted durante 11 meses, bulo tras bulo?». Mazón ha proseguido con su ataque a Muñoz, del que ha dicho que no había hecho referencia a su gestión «porque no tiene ni idea, por eso nunca le han llamado para ser nada». Y lo ha acabado de rematar cuando ha subrayado que Diana Morant «no se ha quedado ni a escucharle».

Mazón: «Si el jefe de los jefe de los barrancos y el de los rios no sabían lo que iba a pasar, ¿de qué estamos hablando?»

Pero el punto álgido de su intervención ha sido cuando el jefe del Consell ha hecho toda una relación de cargos y familiares de dirigentes socialistas, que según ha dicho, han venido participando en «escraches « y movilizaciones contra el Consell y pretenden hacer «irrespirable el ambiente político». Mazón ha querido hablar de «convicciones democráticas», y ha recordado que cuando una sede del PP sufrió ataques nadie del PSPV lo condenó, mientras que cuando fue al revés sí que llegó esa condena, «pero el señor Mascarell (secretario de Organización del PSPV) dijo que era culpa del PP».

Mazón ha dicho que el que no ha estado «al día» –en alusión a un reciente desliz de Diana Morant- en todo este tiempo es el Gobierno de Pedro Sánchez «ni con la financiación, ni con el fondo de nivelación, ni con el FLA, ni con las ayudas de la dana, ni con las obras del barranco del Poyo, ni con el agua, ni con la salud mental. ¿Están al día con algo de lo que necesita la Comunitat? Cada día se parece más a Compromís que no aprovecha para nada», ha zanjado.

El president ha afeado a Muñoz que se dedique «a enrarecer el ambiente político y a fomentar el bulo. No le interesa la reconstrucción y lleva 11 meses diciendo lo mismo. Y la realidad es tozuda, yo no me he movido de lo que dije el 15 de noviembre». Mazón ha insistido en que las víctimas «han de saber que mi mano está tendida y la puerta abierta», y ha acabado: «Usted señor Muñoz dice que mi tiempo se ha acabado. No lo sé. Lo que sí sé es que el suyo no termina de arrancar».