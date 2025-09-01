El PSPV apoya el crédito de 1.700 millones suscrito por el Consell tras la negativa del Gobierno a conceder el FLA

La diputación permanente de Les Corts ha aprobado este lunes la convalidación del decreto ley 11/2025 de 22 de julio del Gobierno valenciano por ... el que se aprobaba suscribir un crédito extraordinario por importe de 1.730.274.170 euros para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat correspondiente a 2024. El crédito, contratado con diversas entidades financieras, viene a suplir los ingresos que la Comunitat debía recibir del extra FLA, la herramienta con la que el Gobierno central había venido haciéndose cargo del exceso de déficit de las CCAA, y que el Gobierno de Sánchez ha decidido no aprobar este año.

Pese a que es esa decisión del Ejecutivo central la que ha provocado que el Consell tenga que recurrir a un crédito extraordinario, el grupo socialista de Les Corts ha decidido votar a favor de la convalidación de ese decreto. El portavoz de Hacienda, Toni Gaspar, ha lamentado que el Consell que preside Carlos Mazón sea el Consell «de los mejores… llorando». El diputado socialista ha recordado que para el PP el déficit acumulado con el Botánico era por mala gestión, y ahora en cambio «es por la infrafinanciación y por Pedro Sánchez».

Gaspar ha lamentado que los populares se quejan «pero cuando el Gobierno de España sale en su auxilio para pagar sus facturas, cuatro veces en lo que va de año, entonces callan. ¿Eso era asfixia premeditada? Dejen de llorar y pónganse a gestionar».

El encargado de defender el decreto ley ha sido el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha recordado la decisión del Gobierno de Sánchez este año de no autorizar el extra FLA, pese a haber sido elemento habitual para pagar a los proveedores desde el año 2012. «Lo extraordinario es que este año no se haya autorizado», ha dicho

Martínez Mus ha recordado que el déficit de la Comunitat viene provocado por la infrafinanciación que arrastra. «Un año más, cada valenciano recibe 1.098 euros menos que los ciudadanos de la CCAA mejor financiada», ha señalado. El conseller ha recordado que el Gobierno también niega el foindo de nivelación para compensar la infrafinanciación, y que la actualización de las entregas a cuenta llega con retraso –seis meses este año-. «Que el Gobierno ignore la reforma de la financiación, no aproebe el fondo de nivelación y retrase las entregas a cuenta son muestras de desidia y de abandono hacia los valencianos», ha señalado.

«La falta de liquidez afecta a todos los valencianos, a todos los sectores productivos. Y tiene como efecto el incumplimiento del Periodo de Pago a Proveedores. El Gobierno no nos ha dejado otra alternativa», ha zanjado.

Desde Compromís, Joan Baldoví también ha apoyado el decreto, aunque ha aprovechado su intervención para reprochar al Consell que tarde más en pagar a sus proveedores y que en 2024, pese a contar con el extra FLA, el Gobierno de Mazón también aumentó el déficit.

Desde Vox, José María Llanos ha lamentado que el Gobierno de Sánchez «ha abandonado a los valencianos, se desentiende de la reconstrucción, se nos niega el FLA para hundir a la Comunitat si no se somete a Sánchez». Llanos ha denunciado que «Sánchez quiere seguir ahogando a la Comunitat con el apoyo de Compromís, el partido más sanchista de Les Corts».