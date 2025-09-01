Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios aéreos se movilizan por un incendio forestal en Montroy
El portavoz de Hacienda del PSPV de Les Corts, Toni Gaspar, este lunes. J. Cuellar

El PSPV apoya el crédito de 1.700 millones suscrito por el Consell tras la negativa del Gobierno a conceder el FLA

El Consell saca adelante por unanimidad el decreto ley de julio y Martínez Mus reprocha el abandono de Sánchez a los valencianos

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:49

La diputación permanente de Les Corts ha aprobado este lunes la convalidación del decreto ley 11/2025 de 22 de julio del Gobierno valenciano por ... el que se aprobaba suscribir un crédito extraordinario por importe de 1.730.274.170 euros para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat correspondiente a 2024. El crédito, contratado con diversas entidades financieras, viene a suplir los ingresos que la Comunitat debía recibir del extra FLA, la herramienta con la que el Gobierno central había venido haciéndose cargo del exceso de déficit de las CCAA, y que el Gobierno de Sánchez ha decidido no aprobar este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  5. 5

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  6. 6 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  7. 7 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  8. 8 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  9. 9

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  10. 10

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV apoya el crédito de 1.700 millones suscrito por el Consell tras la negativa del Gobierno a conceder el FLA

El PSPV apoya el crédito de 1.700 millones suscrito por el Consell tras la negativa del Gobierno a conceder el FLA