La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

El Gobierno anticipa otros 324 millones al Consell para hacer frente al colapso de su tesorería

Los adelantos de Hacienda superan ya los 1.800 millones en lo que va de año y el PSPV denuncia que el Consell oculte que el Gobierno le ha rescatado «cuatro veces»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:19

La secretaría general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha acordado conceder al Gobierno valenciano 324 millones de euros en concepto de ... anticipo de la liquidación de la financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2023. Así lo señala una resolución del departamento que dirige María Jesús Montero, en la que se explica que se adopta este acuerdo después de recibir «solicitud de la Comunitat Valenciana» para obtener un «anticipo de tesorería (…) para hacer frente a desfases transitorios de tesorería».

