El Gobierno anticipa otros 324 millones al Consell para hacer frente al colapso de su tesorería

La secretaría general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha acordado conceder al Gobierno valenciano 324 millones de euros en concepto de ... anticipo de la liquidación de la financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2023. Así lo señala una resolución del departamento que dirige María Jesús Montero, en la que se explica que se adopta este acuerdo después de recibir «solicitud de la Comunitat Valenciana» para obtener un «anticipo de tesorería (…) para hacer frente a desfases transitorios de tesorería».

El acuerdo, revelado este domingo por el PSPV, eleva ya por encima de los 1.800 millones de euros los anticipos concedidos por el Gobierno que preside Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana, que viene admitiendo la situación de máxima dificultad financiera que atraviesa y denunciando al mismo tiempo la negativa del Ejecutivo central a habilitar el extra FLA con el que hacer frente a su deuda con proveedores. Los anticipos del Gobierno, como su propio nombre indica, suponen adelantar la llegada de los recursos que la Comunitat, como todas las CCAA del régimen común, reciben por la liquidación de la financiación autonómica. Es, por tanto, un dinero que la región tiene sí o sí que recibir, pero que el Gobierno acepta adelantar.

Aún así, el portavoz adjunto de los socialistas en Les Corts, Toni Gaspar, ha denunciado que Mazón ocultó en junio que el Gobierno de Pedro Sánchez le transfirió a principios de ese mes un cuarto anticipo por importe de 324 millones para «ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales».

Con esta cuarta inyección de fondos, el Gobierno adelantó a la Comunitat Valenciana la friolera de 1.810 millones, «la mayor cantidad aportada de las 17 comunidades autónomas y un 62% más que en el primer semestre de 2024, casi 700 millones más que el año pasado», destacó Gaspar. La resolución del ministerio de Hacienda admite que el anticipo concedido «será cancelado cuando se produzca el pago de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2023». Y explica que en el supuesto de que la indicada liquidación resultase insuficiente para cancelar los anticipos concedidos a cuenta de la misma –circunstancia que no se produce porque la liquidación de la Comunitat supera los 2.000 millones-, el saldo pendiente de cancelación «se compensará con cualquiera de los pagos de las entregas a cuenta del sistema de financiación cuya tramitación se inicie con posterioridad al pago de la citada liquidación».

«Deslealtad institucional»

Gaspar ha censurado «la flagrante y evidente deslealtad institucional» de Mazón que solo pueden entenderse «desde el cinismo y la falta de escrúpulos del presidente del Ventorro». «Se ha tirado seis meses acusando a Pedro Sánchez de asfixiar a la Comunitat Valenciana, ocultando que en todo ese periodo ese mismo Gobierno de España lo estaba rescatando, no una, sino cuatro veces», ha recalcado el socialista. Y es que el ejercicio de 2025 comenzó en enero con el Gobierno de España ingresando a la Generalitat un anticipo de 500 millones a cuenta de la liquidación del modelo. En marzo, aprobó otro anticipo de 500 millones. En abril, un tercer anticipo, de 486 millones. Hasta ese mes de abril, la Comunitat Valenciana era la única que había gozado de estos adelantos, sumando entonces 1.486 millones.

Pero ahora, según la información remitida por la Conselleria de Hacienda en respuesta a una solicitud de documentación del grupo socialista, se desvela que en junio la Comunitat Valenciana recibió una cuarta aportación, de 324 millones. En total, un adelanto de 1.810 millones, el 70% del importe de la liquidación del modelo que correspondía a la Generalitat, casi 2.700 millones. Por ello, a finales de julio a la Generalitat le quedarían por ingresar cerca de 900 millones. Mazón ha ocultado todos estos anticipos, mientras sostenía que el Gobierno de España ahogaba a la Comunitat Valenciana.

Según el dirigente socialista, durante este primer semestre de 2025 Mazón dejó de pagar a las farmacias, a las residencias y a otros proveedores «cuando está recibiendo los mayores recursos que ha recibido nunca la Generalitat Valenciana; el problema es que, como estamos sabiendo estos días, está esquilmando la caja con los regalos multimillonarios a una minoría de valencianos más ricos, protagonizando una gestión negligente e incompetente». «Ya lo advertimos, los regalos fiscales de Mazón a los más ricos se acaban traduciendo en recortes para las familias trabajadores», advierte el diputado socialista.

La realidad es que, como demuestran los hechos, «el compromiso del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana es incuestionable», ha aseverado Gaspar. El portavoz adjunto del grupo socialista ha hecho hincapié en que, a los 1.810 millones desembolsados como anticipos, hay que añadir medidas como «los 2.400 millones de euros que vienen este año como ayuda de la línea dana, los 700 millones que ya vinieron en 2024 también por parte del Gobierno de España a interés al 0% como ayuda dana, los más de 1.700 millones que el Gobierno de España ha inyectado directamente a los municipios afectados por la tragedia del 29 de octubre pasado y la condonación de 11.210 millones de deuda de la Generalitat que liberarán casi 1.000 millones en intereses».