El PSPV 'acelera' con la vicepresidencia de Les Corts… 47 días después

El grupo socialista de Les Corts, a través de su síndic José Muñoz, ha remitido un escrito a la Mesa de la Cámara en el ... que advierte de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si el órgano encargado de dirigir los debates de la Cámara no subsana la ausencia de representación del PSPV de este órgano.

El escrito, con fecha de este pasado lunes, explica que «transcurridos 47 días desde la sesión plenaria en la que se procedió a cubrir la vacante en la Vicepresidencia Segunda de la Mesa de Les Corts que correspondería al Grupo Parlamentario Socialista, por parte de una diputada del Grupo Parlamentario Popular, solicitamos a la Mesa de Les Corts que se proceda a la subsanación de esta situación».

La situación a la que se refiere el diputado socialista es la derivada de la decisión de la exconsellera Gabriela Bravo de abandonar su escaño en Les Corts, en el que ocupaba la vicepresidencia segunda de la Cámara. Los socialistas valencianos exigieron que se respetara la representación de su grupo en el órgano que dirige la actividad de la institución, pero el PP valenciano vio la oportunidad de presionar al PSPV para renovar los órganos estatutarios –Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic Consultiu, Consell Valencià de Cultura y Consell de Transparència- bloqueados desde la pasada legislatura.

La falta de acuerdo entre los dos grupos, el PSPV rechazó negociar esa posibilidad y adujo que el puesto les correspondía (anunció formalmente la candidatura al cargo de María José Salvador), derivó en la votación en la que el PP propuso a su diputada Magda González para el cargo, gracias al apoyo de su propio grupo parlamentario y de los diputados de Vox.

De esa votación es de la que han pasado ya 47 días -48 este martes-. Más de un mes y medio después, por tanto, es cuando la dirección del grupo parlamentario socialista formaliza la presentación de un escrito que, paradójicamente, no anuncia nada que la propia dirección del PSPV no hubiera anunciado ya. De hecho, fue el propio Muñoz el que hace exactamente ese mismo número de días el que anunció que su partido formalizaría un recurso de amparo ante el TC si no salía adelante la propuesta de la diputada socialista Salvador.

Salir no salió. Peor no ha sido hasta más de un mes y medio después que Muñoz no ha dirigido este escrito a la Mesa de la Cámara autonómica. ¿Y el recurso? Las fuentes de la dirección socialista consultadas por este diario han venido explicando hasta la fecha que la presentación del recurso estaba en manos de los servicios jurídicos del partido, que estaban trabajando en el contenido del mismo.

Y el plazo no es eterno. El propio TC explica que «el plazo para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias es de tres meses desde que con arreglo a las normas internas de las Cámaras sean firmes». Esos tres meses se cumplirían a finales del próximo mes de junio.

Las fuentes parlamentarias consultadas por este diario admiten lo sorprendente que resulta que el PSPV haya esperado mes y medio para presentar un escrito que sitúa en la Mesa de la Cámara la resolución de una situación generada a partir de una votación del pleno de la Cámara. «En caso contrario, el Grupo Parlamentario Socialista se reserva las acciones jurídicas necesarias para restaurar la legalidad y, en particular, la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional ante la flagrante vulneración de derechos fundamentales y a la participación política, entre otros, en la que se está incurriendo», se señala.

La relación del PSPV con la Mesa de Les Corts ya empezó la legislatura con problemas. Los votos de PP y Vox a la candidata de Compromís María Josep Amigó permitieron que fuera ésta, y no la candidata socialista a esa responsabilidad, Josefina Bueno, la que resultara elegida. De haber salido adelante la candidata socialista, el PSPV habría contado con dos representantes en la Mesa de esta institución. La situación desde hace un mes y medio -48 días, exactamente- es que no tiene ninguno.