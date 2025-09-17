Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán
El senador Gerardo Camps, en el pleno de este miércoles. LP

PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

El senador Gerardo Camps (PP) recuerda que el nivel de ejecución de las obras de la CHJ en 2023 no llegó ni al 2%.

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:51

El pleno del Senado ha aprobado en su sesión de este miércoles una moción del grupo popular que emplaza al Gobierno a «acelerar la tramitación, ... destinar las partidas presupuestarias necesarias, licitar y construir con carácter de urgencia los proyectos de obras hidráulicas de defensa contra avenidas recogidos en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación aprobados para las cuencas mediterráneas, para proteger a la población de los efectos devastadores de las inundaciones, antes de que suceda el próximo episodio de lluvias torrenciales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

