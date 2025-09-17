PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

El pleno del Senado ha aprobado en su sesión de este miércoles una moción del grupo popular que emplaza al Gobierno a «acelerar la tramitación, ... destinar las partidas presupuestarias necesarias, licitar y construir con carácter de urgencia los proyectos de obras hidráulicas de defensa contra avenidas recogidos en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación aprobados para las cuencas mediterráneas, para proteger a la población de los efectos devastadores de las inundaciones, antes de que suceda el próximo episodio de lluvias torrenciales».

La propuesta se ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE, Sumar Compromís y ERC han votado en contra, y Junts, PNV y dos partidos regionalistas canarios se han abstenido.

La moción de los populares, que ha sido defendida por Gerardo Camps, pedía también impulsar la «construcción de infraestructuras de defensa contra avenidas, especialmente las presas, encauzamientos y correcciones hidrológicas de laminación, sobre todo las contempladas en los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación de las distintas cuencas, aprobados y en vigor», así como cumplir con las programaciones aprobadas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas mediterráneas y ejecutar antes de 2027 todas las actuaciones principales recogidas en dichos planes. Y mientras no se construyan las citadas obras, «efectuar de forma urgente una limpieza integral y despeje de obstáculos de todos los cauces, barrancos, ramblas y rieras, asegurando su mantenimiento en el tiempo».

Camps ha señalado en su turno que retrasar la realización de estas obras provoca que las facturas a pagar de las próximas danas se incremente. «No es la naturaleza la que nos ha derrotado, es nuetra pasividad», ha señalado en alusión al retraso en el impulso a estas obras que debía haber acometido el Ejecutivo central, del que Camps ha señalado que le ha faltado «voluntad política» para acometer esas obras «que con competencia exclusiva del ministerio a través de las confederaciones hidrográficas», y que no son un gasto, «sino una inversión en seguridad».

Cristina Moreno: «No les interesan las víctimas»

La posición del grupo socialista la ha defendido la senadora Cristina Moreno, que en su intervención ha exhibido una copia de una información publicada por este diario en la que se informaba de que el PP quería empujar al PSOE en el Senado a posicionarse sobre las obras antirriada. «A ustedes no les importan las víctimas de Valencia, sólo les importa el PSOE», ha señalado. Moreno ha lamentado que con su moción «el PP quiere ponerse la venda antes de la herida» que pueda causar el próximo periodo de lluvias. Moreno ha dicho que lo que tendría que debatir es «por qué el Es Alert sonó a las 20.11 horas». La senadora socialista ha defendido una enmienda por la que el Gobierno realizará todas las obras estructurales y seguirá implantando los planes de gestión de riesgo de inundaciones.

Por su parte, el senador de Compromís Enric Morera ha señalado que la moción de los populares «es una cortina de humo para tapar los hechos que estamos conociendo. Los valencianos hemos sufrido una catástrofe y queremos saber la verdad», ha señalado. Morera ha considerado que la del PP era una «moción trampa» y se ha preguntado por las razones por las que esas obras antirriada tampoco se hicieron bajo el Gobierno de Rajoy».

En su réplica, Camps ha recordado que su moción pide todas las obras de la cuenca mediterránea. «En algo tan sencillo como decir que se hagan las obras y mientras que se limpien los cauces, ¿tampoco van a votar con el PP?», se ha preguntado. «Su enmienda es tan genérica y tan vacía, se limita a decir que el Gobierno siga haciendo lo que hace, que es básicamente nada. En 2023 los niveles de ejecución de las obras de la CHJ no llega al 2%, ¿ese es el compromiso de Pedro Sánchez con las obras de la CHJ?», ha señalado.

Gerardo Camps ha señalado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá en la comisión de investigación del Senado, pero ha insistido que los valencianos también quieren saber qué queremos hacer para evitar que se vuelva a producir, «y todo el mundo coincide en que son obras y limpieza de cauces».