El programa electoral de Vox: su política en pensiones, inmigración o Sanidad El partido de Santiago Abascal, que en 2023 abogaba por el desmantelamiento del Estado de las autonomías, adquiere un protagonismo al alza tanto en el ámbito nacional como en algunas regiones donde habrá elecciones anticipadas

En el ecuador de la legislatura, con elecciones generales previstas para 2027 si no hay ningún adelanto, y con elecciones autonómicas a la vista en Extremadura (diciembre de 2025) o Castilla y León (marzo de 2026), las encuestas muestran un cambio en el panorama político. El PSOE pierde votos y PP y Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta. En este escenario, el partido de Santiago Abascal adquiere un protagonismo al alza tanto en el ámbito nacional como en alguna comunidades autónomas, como en el caso de la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.

Voz acudió a las elecciones generales de 2023 con un programa político de 178 páginas que se articula en torno a la defensa de la unidad nacional, la desmantelación del Estado autonómico por considerarlo fuente de desigualdad y despilfarro, y una reducción fiscal radical para impulsar la prosperidad. El eje central de sus propuestas es la devolución de competencias clave al Estado y la aplicación del principio de «igualdad entre españoles».

Este es el programa electoral de Vox en 2023 y un resumen con los datos más destacados en materias como pensiones, Sanidad, empleo o inmigración, entre muchos otros.

Pensiones y gasto política

El partido propone una solución estructural a largo plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones basada en el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico.

La medida inmediata para asegurar la sostenibilidad del sistema es de carácter político-administrativo: desmontar el sistema autonómico, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos, y terminar con el despilfarro político. VOX sostiene que este ahorro debe destinarse a mejorar los servicios públicos esenciales.

En materia fiscal, se impulsará la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las pensiones contributivas, considerándolo un acto de justicia hacia quienes han tributado durante toda su vida laboral.

Mujeres, igualdad y familia

VOX busca la supresión total del Ministerio de Igualdad y la eliminación de toda legislación de género y de las «leyes ideológicas». Proponen sustituir la legislación actual por una Ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico.

Las medidas específicas incluyen:

• Derogación de la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley del solo sí es sí, reemplazando esta última por una normativa que aumente las penas a los violadores, incluyendo la prisión permanente.

• Combate a la Brecha Maternal: En lugar de cuotas de género, se impulsarán políticas que permitan la estabilidad familiar y compensen a las mujeres que han interrumpido su carrera por la maternidad. Esto incluye bonificaciones para el empresario por la contratación de madres y durante la baja por maternidad.

• Protección de la Dignidad Humana: Se derogarán las leyes de eutanasia y del aborto libre. En el caso del aborto, se eliminará el falso «derecho al aborto» y se defenderá el derecho de la mujer embarazada a acceder a un protocolo de información que incluya ayudas para la manutención, atención psicosocial, la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D.

• Salud Pública: Se propone suprimir de la Sanidad Pública las intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud, como el cambio de sexo, el aborto y la eutanasia.

Empleo y trabajo

El programa plantea la promoción de empleo estable, duradero y de calidad mediante una drástica reducción de las cargas fiscales y la regulación abusiva sobre las empresas, con el fin de que el aumento de salarios no conlleve destrucción de empleo.

Las propuestas laborales más destacadas son:

• Bonificaciones a la Contratación: Reducción de cotizaciones a las empresas que contraten indefinidamente a trabajadores españoles, bonificando el 100% el primer año y el 50% el segundo para nuevos empleos.

• Derogación de la Reforma Laboral impulsada por Yolanda Díaz, argumentando que «ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad».

• Autónomos: Exoneración de la cuota para aquellos con ingresos netos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y bonificación total en caso de baja.

• Sindicatos: Eliminación de todas las subvenciones públicas a sindicatos y patronales, exigiendo su fiscalización y control.

Inmigración

VOX defiende una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral español, priorizando el empleo de los españoles.

Las medidas son de extrema dureza y control:

• Expulsión Inmediata: Expulsión inmediata de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al país. También se expulsará de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

• Efecto Llamada: Trasladar el mensaje claro de que quien llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España.

• Bloqueo Naval y Fronteras: Impulso de un bloqueo naval para proteger las costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, asegurando su devolución inmediata. Se exigirá el despliegue militar en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias.

• Ayudas Sociales: Eliminación de las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal. Las ayudas sociales deben estar vinculadas a la residencia legal y no al mero empadronamiento.

• MENA: Repatriación inmediata de todos los menores extranjeros no acompañados (MENA) a sus países de origen.

• Prioridad Nacional: En la política de inmigración, se dará prioridad a los ciudadanos procedentes de las naciones de la Iberosfera que comparten idioma, historia y cultura con España.

Sanidad

El principal objetivo en materia de sanidad es la creación de un verdadero Sistema Nacional de Salud mediante la recuperación de las competencias sanitarias transferidas a las regiones. Esto busca establecer un sistema único, igualitario y de calidad en toda España.

Mientras se logra la recentralización, se propone un Plan Nacional de Sanidad que incluya:

• Tarjeta Sanitaria Única y Unificación de Historia Clínica: Una tarjeta sanitaria única y la unificación de la historia clínica digital (accesible al menos en español).

• Inversión y Gestión: Incremento de la inversión en Sanidad con una mejor gestión, suprimiendo el gasto innecesario. Se establecerá un sistema de compras centralizado para acabar con las ineficiencias regionales.

• Acceso Profesional: Se presionará para que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea un impedimento para el acceso a plazas de personal sanitario, garantizando que el único requisito sea el conocimiento del español.

• Atención Primaria y Listas de Espera: Incremento de la inversión en Atención Primaria, potenciando la atención rural y presencial. Se reducirán las listas de espera incentivando a los centros públicos y reforzando los conciertos con la sanidad privada.

• Prioridad Asistencial: Se garantizará la preferencia sanitaria a todo español y residente legal. La atención a inmigrantes en situación ilegal se limitará a situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas.

Conclusiones

En resumen, el programa de VOX se presenta como un proyecto de recentralización administrativa y soberanía nacional que busca liberar recursos del «gasto político» autonómico y las «agendas ideológicas» para invertirlos en servicios esenciales y en la protección directa de las familias y trabajadores españoles. Se propone una revisión radical de las políticas sociales y migratorias, priorizando al ciudadano nacional y promoviendo un modelo de integración estricto y de seguridad fronteriza.

Las propuestas de VOX actúan como un cortafuegos ideológico y económico contra lo que denomina el «consenso partitocrático» y las «agendas importadas» que, a su juicio, han generado desigualdad y deterioro de los servicios públicos.