El PP rechaza la petición de investigación de la dana en la UE por su enunciado político González Pons, que está dispuesto a apoyar la propuesta del PSOE, insiste en que la solicitud no debe prejuzgar ni parecer una conclusión antes del debate

Héctor Esteban Valencia Martes, 24 de junio 2025, 12:09 Comenta Compartir

El Partido Popular Europeo mantiene su propuesta firme de apoyar una comisión de investigación en Bruselas para determinar y concluir qué pasó el 29 de octubre, día de la dana, en la provincia de Valencia. La única condición que el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, puso en su reunión hace unas semanas con las asociaciones de víctimas es que el enunciado de esa petición no prejuzgue el resultado de la investigación.

Esta mañana, la propuesta presentada por las asociaciones de víctimas no ha pasado el corte en la preparatoria de la Comisión de Peticiones -donde se decide qué puntos pasan al orden del día- al entender el PP que no se cumple esa condición y que el enunciado de la solicitud ya concluye el resultado de la investigación sin que esta se haya producido.

La eurodiputada socialista Sandra Gómez sí que ha llevado una propuesta que los populares europeos estarían dispuestos a aprobar, ya que en su enunciado no prejuzgaba el resultado de la investigación, aunque esta propuesta no ha podido ser incluida ya que tiene que cumplir una tramitación parlamentaria. El PP trasladó que si Gómez presenta la misma propuesta para el mes de julio no tendrán ningún problema en respaldarla.

En la reunión que González Pons mantuvo con los afectados en mayo, el dirigente popular inicio su intervención pidiendo disculpas a los representantes de las víctimas «por si en algún momento pensaron que no estuvimos a la altura».

El Partido Popular Europeo, según apuntó el eurodiputado valenciano, mantendrá un contacto con las asociaciones y prestará la ayuda necesaria para que se cumplan todos los compromisos adquiridos por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

González Pons insistió en que el enunciado de la petición de investigación no debe ser una conclusión política y entiende que de la misma manera que en Les Corts o en el Senado hay una comisión de investigación, debe existir otra en el Parlamento Europeo.