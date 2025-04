González Pons, sobre la dana, en el Congreso del PPE: «Valencia es Europa y Europa no le va a fallar»

Esteban González Pons ha sido el encargado de ofrecer el discurso de bienvenida a los participantes en el Congreso del PPE que se celebra este ... martes y mañana miércoles en Feria Valencia. El eurodiputado valenciano se convierte en el cónclave en el portavoz de los populares españoles en Bruselas, puesto en el que sustituye a Dolors Montserrat, la exministra catalana que será nombrada secretaria general del PPE (la primera mujer que accede al cargo) en el congreso que servirá para que el alemán Manfred Weber sea reelegido presidente de los populares europeos.

El Congreso, presentado por Silvia Jato, ha comenzado con las palabras de González Pons, que ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha excusado su asistencia en el momento inaugural por atender a los asuntos vinculados con el apagón, así como la del presidente de la Generlaitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. «Es una pena. España merece información veraz, y que ninguna situación propiciada por la negligencia del Gobierno vuelva a suceder. Por eso queremos presentar nuestra simpatía a los afectados y agradecimientos a los servicios públicos que trabajan para arreglar la situación. Y también a los millones de españoles que actuaron. España tiene un Estado, pero no un Gobierno. Mi país merece un presidente que piense no solo en sí mismo y en su familia», ha comenzado señalando.

«Soy valenciano y en esta tierra me enterrarán. Y hoy quiero mandar un abrazo a los afectados por las inundaciones, de las que se cumplen hoy seis meses. Mis ojos, y no otros, vieron los efectos del agua sobre un pueblo que se ha levantado de la adversidad. Valencia es Europa y Europa no le va a fallar. En caso de catastrofes como esta, debemos trabajar y ser ágiles, para que la ayuda llegue antes y las infraestructuras necesarias se pongan en marcha y eviten desastres como el que han sufrido los valencianos. Estoy orgulloso de que el Congreso se celebre aquí, la eleccion no ha podido ser más simbólica. Muchas gracias en nombre de todos», ha señalado González Pons.

El eurodiputado valenciano ha recordado que este cogreso «no es uno más. Servirá para el futuro de Europa. Porque el PPE es casi responsable del futuro no sólo de esta organización, sino también de la UE».

«Lo que pase en Europa en el futuro depende de nuestra organización. El éxito y el fracaso se nos podrá atribuir a nosotros casi en exclusiva. Diálogo, prudencia y capacidad de acuerdos es lo que nos caracteriza, y todo eso lo encarna Manfred Weber, que será reelegido del PPE. Querido Manfred, es uno honor luchar a tu lado, como lo ha sido durante todo este tiempo», ha indicado González Pons.

El próximo portavoz de los populares europeos en Bruselas ha incidido también en que a Weber «le va a acompañar una catalana que representa el alma del PP. Es un privilegio que ella sea próxima secretaria general del PPE, querida Dolors Montserrat, tu tarea no es pequeña, pero cuentas con el apoyo de todo el PP».