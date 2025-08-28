Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Cruz Roja atiende a migrantes llegados a Tenerife. EFE

El PP rechaza que el Gobierno «amenace» con la Policía para cumplir el reparto de migrantes

El ministro Torres insiste en que el Ejecutivo utilizará a la Fiscalía o a las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer cumplir el decreto

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:44

El Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP mantienen el pulso por el traslado de los menores migrantes desde Canarias a la península. ... Las autonomías populares rechazan de plano las «amenazas» del Ejecutivo central, que ha vuelto a avisar este jueves de que utilizará todos los medios a su disposición, incluida la Fiscalía de Menores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que cumplan el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre el reparto de los migrantes.

