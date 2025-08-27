El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Diez
La supuesta fontanera del PSOE está citada para el 8 de septiembre en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'
Madrid
Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:07
El PP iniciará el curso político enfocado de nuevo en la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y al PSOE y reactivará la 'comisión Koldo' ... en el Senado con la comparecencia el próximo 8 de septiembre de Leire Díez, la supuesta fontanera socialista.
