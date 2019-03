El PP pondrá el castellano como lengua principal en Educación y la Administración y el valenciano será «un mérito» Pablo Casado recalca en Alicante que las oposiciones «deben ser así para que a la Sanidad y la Educación vengan los mejores» EFE Alicante Lunes, 11 marzo 2019, 13:46

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido hoy el castellano como la lengua «vehicular» en la Educación, en la Administración, para las oposiciones y en la señalización urbana e interurbana.

En un mitin en Alicante, el líder de los populares se ha referido a su propuesta de la Ley de Lenguas, de la que ha dicho que se rige por cuatro parámetros, el primero que de los cuales es que el castellano sea la vehicular en Educación de forma «compatible con las cooficiales, pero no en detrimento de la lengua común«.

Del mismo modo, ha defendido que el castellano sea el utilizado en la Administración y ha puesto por ejemplo que nadie pueda ser «multado si no es en castellano» antes de continuar que las oposiciones públicas deben ser en castellano. «La lengua cooficial puede ser un mérito pero no un requisito excluyente«, ha sostenido antes de poner como ejemplo que »uno de Palencia« no puede optar a una plaza en Valencia por desconocer el valenciano y, en cambio, un valenciano sí puede hacerlo en la provincia palentina.

Además, Casado ha recalcado que las oposiciones «deben ser así», en referencia al castellano, «para que a la Sanidad y la Educación vengan los mejores, y ya aprenderán el valenciano, que es una riqueza tremenda«.

El cuarto de los aspectos en los que se centra la Ley de Lenguas del PP es la señalización urbana y interurbana, donde ha pedido «no perder el uso de una lengua tan rica como el castellano, la más hablada del mundo tras inglés«.

El presidente del PP también ha afirmado que la Comunitat Valenciana no es «anexo ni apéndice de nadie y nada» y ha criticado la idea de los Països Catalans.

Casado ha participado en un mitin organizado por el PP de Alicante en el que han tomado la palabra la líder del PPCV, Isabel Bonig, el presidente provincial del partido, José Císcar, y el alcalde anfitrión, Luis Barcala, y al que han acudido varios centenares de personas, entre ellos el presidente de la Diputación, César Sánchez.