Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. EP

El PP exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

Los populares denuncian que estos errores «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:16

El PP va a pedir en el Congreso la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su cese por los fallos de las ... pulseras antimaltrato, que según los populares, «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores». Además, exigen al Gobierno información sobre las medidas que ha adoptado para «solventar cuanto antes los graves perjuicios ocasionados a las víctimas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  10. 10

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

El PP exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato