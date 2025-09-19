El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

Bolaños hizo suyas las puntualizaciones que lanzaron este jueves tanto desde la Fiscalía General del Estado como del ministerio que dirige Ana Redondo al conocerse los fallos detectados en el sistema Cometa, encargado del seguimiento de las pulseras instaladas con autorización judicial para prevenir los casos de violencia de género y que deberían informan en tiempo real a los agentes policiales.

En concreto, hubo una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024 que ha tenido repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señaló la memoria del Ministerio Público.

Pues bien, ante las preguntas de los periodistas por la ofensiva política emprendida por el Partido Popular para denunciar esta desprotección a las mujeres afectadas, Bolaños no quiso entrar al quite y se centró en aclarar que «todos los aspectos» de ese episodio ya «se resolvieron» y ahondó en que «lo fundamental» es que no hubo afectación directa a la integridad de las víctimas, porque «en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar».

La comparecencia de Bolaños llegó después de que el Grupo Parlamentario Popular haya registrado una moción para pedir la reprobación en el Congreso de la ministra Redondo por estas incidencias, que será debatida la semana próxima. «Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras. Me parece terrible. La negligencia del ministerio ha sido absoluta, porque no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado», defendió la portavoz Ester Muñoz en una entrevista en Telecinco.

En línea con Bolaños, la secretaria de Igualdad del PSOE y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha incidido que las pulseras telemáticas antimaltrato «en este momento están funcionando con total normalidad» y ha transmitido a la ciudadanía «la garantía y la certeza» de que «se ha mantenido el seguimiento de las pulseras». «Hubo un fallo que se detectó, que además se solucionó inmediatamente», ha manifestado Bernabé, que ha insistido en que durante el tiempo que se estuvo estudiando el «problema técnico» se mantuvo el contacto «con todas las mujeres víctimas que llevaban la pulsera».

Cambio de contrato

La anomalía técnica se produjo en «la migración a los nuevos dispositivos» implantados desde 2023, cuando el contrato, gestionado por el Ministerio de Igualdad, pasó de la empresa que lo llevaba (Telefónica) a la nueva (Vodafone). Durante «el cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio» se produjeron «por problemas de descarga» que impidieron que esté disponible «la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos».

Aunque este traspaso de datos comenzó en 2023, en la memoria conocida ahora se indica que «se tiene constancia de que (el problema) no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: 'este centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada'». «La imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación», aseguran fiscales de Madrid, Girona, Granada o Tenerife, entre otros lugares.

Igualdad respondió a este periódico que «el año pasado hubo un traspaso de empresas por un cambio de contrato y se hizo un proceso de transición y una UTE (unión temporal de empresas) específica para ello. Se instaló una nueva plataforma. Se hizo un equipo específico para ello, con personal técnico informático de Telefónica, de Vodafone y de Securitas, que permitió hacerlo de una manera óptima, antes de que terminara el año. En la actualidad tenemos todos los datos integrados en nuestro sistema, tenemos todos y cada uno de los datos».

Por su parte, una fuente de la Fiscalía aclaró que fueron «casos puntales» que se notificaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que esta dependencia de Igualdad les informó que «los casos se habían revisado uno por uno, una vez solventado el problema informático». Este año 2025 no se ha producido ninguna incidencia. La Fiscalía, en cualquier caso, no tiene los datos exactos de cuántos sobreseimientos y absoluciones hubo antes de solucionar la incidencia, como indicaba su memoria, pero asegura que fueron «muy pocos» casos.