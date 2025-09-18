El PP catalán desautoriza la vía 'catalanista' de Albiol

El PP catalán ha desautorizado este jueves al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que el lunes aprobó una moción en el pleno municipal de ... respaldo al pacto nacional por la lengua catalana suscrito por el Govern con las fuerzas soberanistas del Parlament.

El PP catalán ha emitido una nota de rechazo a la moción aprobada por Albiol. «Nuestro firme rechazo tanto a la política lingüística del presidente Salvador Illa y sus socios separatistas como al denominado Pacte Nacional per la Llengua promovido por asociaciones como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua», ha asegurado la formación popular en un comunicado para desmarcarse de la iniciativa aprobada por Albiol en el pleno municipal.

Según el PP catalán, el Gobierno catalán continúa «profundizando en un modelo de imposición del catalán y de exclusión del castellano». «Creemos en una convivencia lingüística real, donde se respete la libertad de las personas y se garantice que ninguna lengua sea utilizada como herramienta de confrontación ideológica o exclusión social», ha afirmado la dirección popular en Cataluña. Esta es la posición, han rematado los populares, «en todos los municipios y ciudades gobernados por el PPC». El PP catalán ha salido en tromba, en un momento en que las encuestas apuntan en Cataluña a que Vox reduce distancias con los populares. En estos momentos, el PP tiene 15 escaños en el Parlament y Vox, 11.

Albiol ha salido al paso y ha rectificado, a medias. En un vídeo ha señalado que la moción aprobada el lunes por el consistorio no implica una adhesión al pacto nacional por la lengua del Govern y los soberanistas, sino que solo apoya «algunos puntos», como los que hacen referencia al fomento del uso social del catalán. «Es cierto que en el texto, en el que hay 11 propuestas, se podía haber redactado de otra manera. Ha dado pie a la confusión y yo, como alcalde, lo asumo», ha asegurado. Eso sí, ha insistido en que hay puntos defendibles. «¿O es que hemos de estar en contra de que se promocione el catalán, repito, haciéndolo compatible con la defensa y también la promoción del castellano con absoluta normalidad?», ha concluido.

Albiol, que presidió el último congreso del PP celebrado en Madrid, se ha desmarcado en las últimas horas también de la línea oficial de su partido, que niega el genocidio en Gaza. El alcalde de Badalona, que ganó las últimas elecciones por mayoría absoluta, lleva tiempo marcando perfil propio dentro del PP catalán, frente a la vía más dura de Alejandro Fernández. Albiol, que en sus inicios mantuvo un tono muy contundente contra la inmigración, ha suavizado su discurso, más amable con el catalanismo, hasta el punto de salirse de la línea clásica del PP en Cataluña de defensa cerrada del bilingüismo. Además, ha vuelto a reivindicar un acuerdo con Junts para impulsar una moción contra Pedro Sánchez, una propuesta que choca con la que abandera Alejandro Fernández, que en el pasado tuvo diferencias con la dirección del PP por rechazar los contactos con los de Puigdemont.