El PP aprovecha el apagón para rebajar el papel de Mazón en el Congreso del PPE

Pocos sitios mejores que Feria Valencia para que los europarlamentarios populares estén a sus anchas y cuenten con mayores comodidades para celebrar el Congreso del ... PPE que ayer comenzó en Valencia. A pesar de que en la entrada había una veintena de manifestantes gritando a pleno pulmón, víctimas de la dana que reclaman la dimisión de Mazón, en el interior del recinto ferial se desarrolló el cónclave con total normalidad y bajo un fondo azul marino muy popular que salpica todas las instalaciones. Eso sí, ni rastro del presidente de la Generalitat en la primera jornada del cónclave. Y eso que incluso había sugerido que, a pesar de la emergencia propiciada por el apagón, se acercaría durante la tarde de ayer. Pero no. La crisis energética sirvió finalmente para explicar una ausencia que costó confirmar, primero de cara al discurso inaugural, y después en cualquier momento del día.

El presidente del PPE, Manfred Weber señaló a mediodía su confianza en que el cónclave se desarrollase sin «ningún problema». «Vamos a seguir con el congreso como estaba previsto», manifestó. Sin embargo, de primeras se esperaba la presencia de Mazón, que finalmente no se produjo en ningún momento del día.

El papel de Mazón en el Congreso del PPE era un asunto sobre el que ya había dudas la semana pasada. Finalmente se aseguró que intervendría en la bienvenida a los congresistas, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Uno de los puntos de interés del evento era ver el modo en que los populares encajaban la presencia del jefe del Consell, que arrastra fuertes críticas respecto a la gestión de la dana y ante lo cual Génova lleva seis meses modulado su posición: del apoyo a la cautela, pasando por la crítica y, ahora, otra vez un apoyo que, en cualquier caso, no se escenifica a través de gestos demasiado contundentes. Feijóo y Mazón no se dejan ver juntos demasiado desde la dana. Tampoco en la jornada inaugural del Congreso del PPE, en la que el líder nacional del partido tuvo un papel activo, realizando una intervención a media tarde en la que arremetió contra el Gobierno por todo lo relacionado con el apagón, en consonancia con González Pons.

A lo largo de la mañana se confirmó que Mazón no acudiría a la inauguración. Aunque el propio presidente señaló su intención de estar en Feria Valencia durante la tarde, hacia las cinco de la tarde también se confirmó que no sería así. Fuentes populares indicaron que en una situación de Emergencia nivel 3 no sería razonable que Mazón asistiera a un acto del partido. Por unas cosas o por otras, el papel del dirigente alicantino quedó en nada durante la primera jornada del evento.

De hecho, el presidente no asistirá al cónclave si no hay una rebaja del nivel 3 de emergencia, debido a que está centrado en cumplir con la «prioridad absoluta» de atender la crisis energética. Así pues, La agenda de todo el Gobierno valenciano quedó «supeditada» a la evolución del apagón.Mazón acudió ayer, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los hospitales de Sagunt y al universitario de La Plana en Castellón. Posteriormente, junto con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha acudido al puesto de mando provisional de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Precisamente, la agenda de Mazón también puede dejarle al margen de la foto de familia con la que se clausurará el cónclave hoy, y que está prevista para las 13.25 horas. Sin embargo, el jefe del Consell inicia un viaje a Estados Unidos y ya tiene citas para mañana, por lo que su presencia en el congreso, si es que se produce finalmente, no será muy prolongada.

Esteban González Pons fue el encargado de ofrecer el discurso de bienvenida a los participantes en el Congreso del PPE.

El eurodiputado valenciano se convierte una vez celebrado el cónclave en el portavoz de los populares españoles en Bruselas, puesto en el que sustituye a Dolors Montserrat, la exministra catalana que será nombrada secretaria general del PPE (la primera mujer que accede al cargo) en el congreso que servirá para que el alemán Manfred Weber sea reelegido presidente de los populares europeos.

El Congreso, presentado por Silvia Jato, ha comenzado con las palabras de González Pons, que ha recordado que Alberto Núñez Feijóo excusó su ausencia inicial por el apagón, y eso mismo sirvió al eurodiputado para explicar la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. «Es una pena. España merece información veraz, y que ninguna situación propiciada por la negligencia del Gobierno vuelva a suceder. Mi país merece un presidente que piense no solo en sí mismo y en su familia», ha comenzado señalando.

«Soy valenciano y en esta tierra me enterrarán. Y hoy quiero mandar un abrazo a los afectados por las inundaciones, de las que se cumplen hoy seis meses. Mis ojos, y no otros, vieron los efectos del agua sobre un pueblo que se ha levantado de la adversidad. Valencia es Europa y Europa no le va a fallar. En caso de catástrofes como esta, debemos trabajar y ser ágiles, para que la ayuda llegue antes y las infraestructuras necesarias se pongan en marcha y eviten desastres como el que han sufrido los valencianos. Estoy orgulloso de que el Congreso se celebre aquí, la eleccion no ha podido ser más simbólica. Muchas gracias en nombre de todos», ha señalado González Pons.

Feijóo, hacia las 19 horas, ha tomado la palabra en el Congreso para comprometerse a que España sea un país «otra vez fuerte», y ha criticado la situación generada por el apagón, que propició inicialmente su ausencia: «Disculpad no poder saludaros hasta ahora, pero el PP prioriza a la gente por encima de nosotros mismos y hemos de hacerlo siempre». El líder gallego tuvo un recuerdo para las víctimas del apagón, al igual que ha hecho Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Hasta ahí. Sin referencias de ningun tipo a que hace seis meses, en el territorio que acoge el Congreso, se produjo una terrible devastación.