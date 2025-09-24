Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, en el Congreso. EFE

La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

El PP reclama la dimisión de Ana Redondo y acusa al Ejecutivo de «abandonar» a las víctimas: «¿Hace falta que alguna mujer sea asesinada?»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:28

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato en la sesión de control ... del Congreso. Los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias», mientras que el Gobierno ha echado en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  7. 7 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  8. 8 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  9. 9 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»
  10. 10 El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»